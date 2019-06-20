国家卫健委：灾区无传染病疫情和突发公共卫生事件报告
记者从国家卫生健康委员会获悉，截至发稿时，四川长宁地震灾区无因灾导致的传染病疫情和突发公共卫生事件报告。
记者了解到，国家卫健委已派出第二批国家医疗卫生应急专家组赶赴灾区。第二批18位专家包括北京协和医院、北京天坛医院、四川大学华西医院的重症医学、骨科、神经外科、胸外科、血管外科、泌尿外科、心理救援等13名专家，以及中国疾病预防控制中心水及环境卫生、媒介生物防制、风险评估、消毒专业等5名专家。
国家卫生健康委现场工作组表示，截至发稿时，所有住院伤员均得到有效救治。危重伤员已及时转送至四川大学华西医院和四川省人民医院进一步救治。
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