孕妈管理体重 从孕早期开始

孕期总增重范围约为11.5~16kg，孕妇体重增长过多增加巨大儿、妊娠期糖尿病等风险

暨南大学附属第一医院产科副主任医师刘嘉指出，如今生活越来越好，临床上发现超重妈妈越来越多，一般孕期增重15~30斤左右比较正常，不少超重妈妈增重40~60斤以上，过多的重量容易导致生产困难，也不利于身体的管理。专家建议，孕妈妈的营养和体重管理应从孕早期，也就是孕期的前三个月开始布局，这样在孕中晚期需要额外增加营养时可以做到平衡有序。

孕早期能否对外公布？

对于不少孕妈妈来说，刚怀孕时总是有很多疑惑，希望可以跟身边人沟通分享，然而，“刚怀孕三个月不适宜对外说”的传统让不少人却步。

刘嘉介绍，在现代社会，职场妈妈十分普遍，“孕期前三个月不能对外说”的传统习俗可与时俱进。专家进一步解释，如果准妈妈通过对外分享怀孕的喜悦得到更多的祝福，或分享后能得到相应亲密的家人、朋友、同事们更多的照顾，有利于怀孕，那么可以大方分享怀孕的喜悦。

不过，在分享喜悦的时候，也需要综合考虑这些因素：因为怀孕的前三个月胚胎相对不稳定，容易出现流产的情况，如果刚把怀孕的好消息广而告之，后面又发生了意外流产的情况，有的孕妈心理上可能会受伤。医生建议，刚刚发现怀孕时最好不要让太多不相关的人员知道，并且第一时间要去医院进行检查，以确定是不是宫内妊娠，并且胚胎是否有胎心搏动，在做早孕检查的时候，医生也会询问一些有关怀孕的事情，孕妈妈一定要如实地回答，这样对自身和胎儿都有益。如果是工作任务多的职业女性，长期熬夜出差的工作模式有必要调整时，也可以考虑跟领导沟通，适当调整工作节奏。

孕8周后可适时公布

专家介绍，如果从身体状况稳定和调整工作节奏的角度考虑，比较适宜公布怀孕的时机不必等到三个月后，最早可以选择在孕7~8周第一次在医院做完B超后公布。

这是因为在刚怀上时，需要排除一些意外情况，常见的有三种：1.孕周小于6周，自行通过验孕棒测出怀孕，仍然有一些不稳定因素，例如有可能是生化妊娠，即使测试出怀孕信号，但并非是一次成功的怀孕；2.宫外孕；3.胚胎自身质量不好，流产风险很高。

刘嘉介绍，做了早孕7~8周的超声，如超声提示胎儿有心管搏动，孕妈妈又没有流产迹象和其他不适，既往也没有特殊病史，这时候和家人和朋友、外人分享比较稳妥。

五招调整生活作息

妊娠的前3个月是胚胎发育的敏感时期。初期万一不知道自己怀孕，吃了感冒药或者其他药物怎么办？刘嘉表示，要看孕妈妈吃的药物类型、服药时间及长短。一般来说，从停经开始算的3至4周内，由于受精卵还未着床至子宫，这个时间窗内由于受精卵与孕妈妈没有血液交通，如服用了药物，药物对胚胎的影响一般不大，表现为“全或无”，即药物对胚胎有不良影响，就发生流产；药物对胚胎没有影响，胚胎继续发育。但如果孕妈妈在此之后的早期妊娠时间内服用了孕妇禁忌药，应向医生进行个体化咨询。

一般来说，孕早期流产的发生，有六成左右是胚胎自身因素，如胚胎染色体异常，这部分风险难以避免，有四成左右来自孕妇或其丈夫的因素，包含自身疾病、不良生活习惯等，这些因素导致的风险是重点规避的对象。初次妊娠的孕妈妈们，如果既往没有特殊病史，身体健康，不需要太紧张，但可以从这些方面调整生活习惯：

1.注意饮食均衡，科学补充叶酸。妊娠早期叶酸缺乏可增加胎儿发生神经管畸形及早产的危险。女性从计划妊娠开始注意多摄入富含叶酸的动物肝脏、深绿色蔬菜及豆类，并建议每日额外补充叶酸400~800微克。

2.调整生活方式，戒烟、禁酒，注意休息，避免劳累。

3.少去人多的地方，注意预防感冒。如果有发烧等不适，及时就医。

4.避免太大的工作压力或精神压力，避免熬夜，建议晚上11时前入睡。

5.适当运动，不要整天卧床不起，容易诱发血栓性疾病，适当的运动可以增加肌肉力量，促进血液循环，加强心肺功能，可以游泳、散步、做孕妇体操，建议30分钟左右，以自觉不劳累为宜，避免跳高、登山、快跑等动作。

孕早期开始体重管理

由于体内激素波动的影响，一些准妈妈会出现早孕反应，大多孕妈妈在停经12周左右自行消失。

常见的早孕反应在停经6周左右出现，孕妇有恶心、呕吐、头晕、乏力、嗜睡、食欲减退、厌恶油腻等症状，由于呕吐丢失一部分水分，这时需要多补充应季的蔬菜水果。

刘嘉表示，从临床观察来看，近年来超重、肥胖的孕妇有所增加，孕妇体重增长过多增加了巨大儿、难产、产伤、妊娠期糖尿病等风险，但孕妇体重增长不足也会导致孕妇营养不良、胎儿生长受限、早产儿、低出生体重儿等，因此要重视孕妇的体重管理。

“对于孕妇的体重和营养管理，应从孕早期就开始着手，这样对于孕中、孕晚期有提前布局的作用。”专家介绍，以正常体重指数的孕妈妈（BMI在18.5~24.9kg/cm2）为例，孕期总增重范围约为11.5~16kg。孕早期因胎儿增重不多,孕妇有早孕反应等因素，孕妈妈体重变化不大，孕中晚期平均体重增长速度是0.42千克/周。

“现在不少孕晚期孕妇一过来检查，发现增重40~60斤了，增重过多，生产时更辛苦，而且后期身体恢复难度加大，因此孕妇应该要在妊娠早期就要有好的营养和体重管理规划。”刘嘉说。

对于孕早期准妈妈，饮食方面要少食多餐，合理搭配。孕妈妈在孕初期由于会发生早孕反应，可采取少食多餐的方法，多吃一些新鲜的蔬菜、水果及牛奶等富含维生素、矿物质、优质蛋白的食物。而粗粮也是值得推荐的，像粗杂粮、坚果、鲜豆类食物，其B族维生素含量较高，可有效缓解早孕反应。食物搭配方面，孕妈妈可以少吃油腻腥气的食品，以清淡合口味为主。（全媒体记者梁超仪 通讯员张灿城）