颈椎间盘置换引入3D打印技术

近日，陕西省西安市红会医院院长郝定均携脊柱外科团队，成功实施一例3D打印人工颈椎间盘置换术。陕西省科学技术情报研究院查新报告结果显示，这是全球首例3D打印人工颈椎间盘置换术。

据介绍，患者刘女士今年52岁，5个月前出现左上肢胀痛、麻木和无力症状，且伴有走路不稳，症状越来越重，日常生活受到严重影响。刘女士随后到西安市红会医院就诊，经过详细检查，被查出颈4/5巨大椎间盘突出。

西安市红会医院脊柱病院退变与肿瘤病区主任单乐群介绍，患者年龄颈椎稳定性好，颈椎退变增生不严重，颈椎间盘突出节段少。如按常规实施颈椎间盘减压融合术，固定节段活动度丧失，术后可能出现临近节段退变，而需要再次手术治疗。而颈椎间盘置换术，在彻底进行椎间盘减压切除的同时，能最大限度地保留患者颈椎的活动度，降低临近节段退变的发生率。但目前市面上使用的人工颈椎间盘假体均为进口产品，价格昂贵，尺寸均按国外人群的解剖参数设计生产，与我国患者不相配。

郝定均科研团队长期致力于3D打印人工颈椎间盘置换研究，花费近两年时间，研发了3D打印人工颈椎间盘假体，同时进行了严格的动物实验和生物力学实验，证实了该假体的安全性和有效性。

在与刘女士及其家属沟通后，郝定均团队成功为刘女士进行了3D打印人工颈椎间盘置换术。术后第3天，刘女士就可以借助家人搀扶下地行走，困扰已久的左上肢胀痛、麻木、无力及走路不稳的症状明显改善。术后第5天，刘女士已可以在颈托保护下自由行走。（特约记者巩四海 记者周垚 通讯员王孟飞）