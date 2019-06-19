日发现大肠癌特征性细菌和代谢物

日本大阪大学等4所大学组成的研究小组通过宏基因组学分析和代谢组学分析，对多发性息肉（腺瘤）患者和大肠癌患者的冷冻粪便进行测验，发现了特征性细菌和代谢物。相关研究已在《自然医学》杂志上发表。

大肠癌是由大肠息肉（腺瘤）和黏膜内癌一步步演变而来的。以前虽然在晚期大肠癌中发现过几种相关细菌，但一直不清楚不同癌症阶段的肠道环境特征和相关细菌及代谢物。

研究小组以616名大肠内窥镜检查的受检者为研究对象，发现在大肠癌的多阶段癌变过程中，相关细菌大致可以分为两种。第一种细菌主要以具核梭杆菌和消化链球菌为代表，其数量从黏膜内癌阶段开始增加，随着病情的进展逐渐增多，临床中主要表现为在晚期大肠癌中增多。第二种细菌仅在多发性息肉（腺瘤）和黏膜内癌阶段增多，在大肠癌的发病初期就与疾病有关，主要是由极小阿托波氏菌和龋齿放线菌组成。

此外，研究小组还发现，患有多发性息肉（腺瘤）的患者，肠道内存在大量名为脱氧胆酸的胆汁酸。黏膜内癌的患者，粪便中的异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸和甘氨酸等氨基酸高于常人。而晚期大肠癌患者的支链脂肪酸——异戊酸高于常人。