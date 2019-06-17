国家医保局表示将扩大带量采购规模，全面推开需兼顾多方利益

6月10日，国务院新闻办公室举行深化医药卫生体制改革2019重点工作任务吹风会，国家医保局医药服务管理司司长熊先军表示，将进一步扩大药品集中采购规模，让更多的地区、更多药品参加到集中采购中，从而让更多患者享受到集中采购的政策福利。

目前，国家组织药品集中采购和使用试点已在11个城市全面落地实施。自落地实施以来，试点城市执行情况如何，给患者带了哪些影响，下一步将如何推广？带着这些问题，本网实地走访北京、上海、厦门等试点地区发现，政策完成情况超过预期，药价下降患者受惠明显，带量采购扩大推广已成趋势，但全面推开仍需兼顾多方利益。

药品降价提质

2018年11月，国家组织药品集中采购试点，采购目录共31个品种，试点地区范围包括北京、天津、上海、重庆4个直辖市和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安7个省会和副省级城市（简称“4+7”城市）。最终25个通用名药品中选，价格平均降幅为 52%，最高达96%。

上海是此次集采试点城市之一，也是全国率先探索药品集中带量采购的区域。自2014年起，上海已经历过三批带量采购试点，是全国带量采购模式推进的风向标，也承担了此次“4+7”试点城市联合采购办公室的日常工作。

复旦大学附属华东医院副院长朱惠莉表示，相比此前实施的三批带量采购，此次“国采”规模更大、范围更广、力度也更强。“以国家为单位进行集中采购，提升了议价能力，封堵了药品流通的灰色空间，使药价回到合理区间，让老百姓用上了质优价廉的药品。”朱惠莉说

复旦大学附属华东医院特需诊疗部药房窗口 / 邓睿 摄

在同济大学附属第十人民医院肿瘤及放射治疗科内，许多肺癌患者们享受到了这一政策红利。据该科室主任许青介绍，晚期肺腺癌患者有约30%-40%的人EGFR基因阳性，可以口服靶向药物，如吉非替尼片。这个药是此次集采中标的肺癌靶向药，此前一盒的价格为2280元，而通过此次4+7带量采购，其降幅达到76%，每盒费用仅为547元。

“让患者用上质优价廉的药物，正是此次集采所要达到的目的。”上海市医疗保障局医药价格和招标采购处处长龚波介绍，“以往的药品招标采购只是跟药品企业确定一个中标价，并不能保证药品在本地医院的采购数量，此次4+7带量采购则保障了11个城市60%的市场，通过企业间市场化竞价，能充分起到以量换价的作用。”

那么如何保障药品质量不会因为降价而受到影响？龚波介绍，4+7带量采购是在保障质量和供应的前提下，价低者获胜，而并不是唯低价者是取。中选药品都是以通过一致性评价为质量托底要求，这相对于以往的做法来说，药品的质量水平大大提高，甚至可以以更低价格的国产仿制药替代价格高的进口原研药，有利于百姓用上价低质优的药品。

医保支付更加标准

如何保障中标药品的采购量？如何解决以往困扰药品供应企业的回款周期长问题？怎么让中标药品进入医院优先使用，使中标结果真正落地？上述问题，关系到试点改革的成功与否。

本网走访北京、上海、厦门等试点地区多家公立医院发现，政策完成情况均超出预期。“政策落地前一周，我们就对全体医务人员做了政策宣教和培训，并对患者的用药习惯开展宣传。医生和患者对降价药的认知度很快得到提高，用药量也能够按计划完成。”北京大学首钢医院副院长王海英说。

北京大学首钢医院门诊部大厅内的“4+7”政策宣传展板 / 邓睿 摄

“除了政策宣传和培训，运用医保支付的手段能够有效解决政策执行中的这些难题。”据龚波介绍，各试点地区医保部门会按照“按月监测、定期考核”的方式，监测定点医疗机构执行情况，并将其纳入医保协议管理和医保费用考核，从而引导医疗机构主动选择中选药品；针对货款支付问题，上海和福建的做法是，由医保经办机构与中选药企先行代为结算部分货款，有效解决了回款周期长的问题。

值得注意的是，在国家医保局发布的“4+7”带量采购配套文件中，以通用名而非商品名制定医保支付标准，医保支付价与中标价挂钩等举措，引导未中标产品进一步降价。

对于未中标品种如何降价，上海给出的具体做法是，价格高于“4+7”中选价格的同通用名未中选药品，按照“价格适宜”原则梯度降价。据了解，已有多家未中选的外资药企在集采之后也相继选择主动降价，3月5日，诺华制药的原研药甲磺酸伊马替尼片（100mg*60片）在上海通过协议采购价格降至7182元；礼来制药的注射用培美曲塞二钠，在上海完成梯度降价后，还在非试点区域浙江药采平台主动降价。

“医保支付是深化医改的重要环节，是调节医疗服务行为、引导医疗资源配置的重要杠杆。通过此次4+7带量采购，医保支付找到了价格的发现机制，让医保支付标准更加成熟，更有利于医保资金的使用。”龚波说。

扩大试点让更多患者获益

本网在在非试点城市采访中获悉，由于相关药品未降价，试点城市与周边非试点城市之间出现了价格“洼地”，不同程度地存在外地患者前来购买低价中标药的现象。

对于这种情况，多数医院往往会选择在购买量上进行一定期限的限制，但上述地区医院内部人士表示，这是局部地区试点改革带来的必然现象，只有扩大试点范围，让更多地区的患者同样享受到政策福利，才能从根本上改变这一现状。

在不少业内人士看来，带量采购全面推开已成趋势，扩面、增量都有可能，但不同于试点城市相对集中的情况，全面推开还需做好多方面的工作，例如中选药品的规范化用药指导；加强通过一致性评价药品的审核，确保从疗效、安全性、剂型等与原研药等效；保障偏远地区的药品配送供应等。

“集中带量采购是药品价格形成的环节之一，医保支付模式的探索与改革是未来带量采购规划和落实过程中的重要议题，但药品价格改革涉及医保基金、医疗机构、药企、患者等各方利益的深刻调整，还需综合推动，才能形成合理药价。” 一位业内分析人士说。

“从长远来看，要将国家组织的集中带量采购落到实处，还需进一步‘三医联动’，同步配套医疗机构补偿机制改革、医保支付方式改革、药品流通体制改革，并鼓励药品创新发展，不断提升药品质量，推动合理药价形成。”龚波说。（邓睿）

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