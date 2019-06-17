早餐不吃，晚餐太迟都伤心脏
《欧洲预防心脏病学杂志》刊登了巴西一项新研究结果：不吃早餐或晚餐过晚会直接影响心脏病患者的康复效果，增加心脏病发作后的早亡等风险。
新研究中，巴西圣保罗州立大学研究员马库斯·米尼库奇博士及其研究小组调查了113名平均年龄为60岁的心脏病发作患者。这些患者罹患的是一种特别严重的心脏病——ST段抬高型心肌梗死（STEMI）。其中，58%的参试患者不吃早餐，51%的患者晚餐很迟，41%的患者既不吃早餐，晚餐也吃得晚。对比分析发现，不吃早餐或者晚餐太迟的患者在出院后30天内心绞痛发作、再发心脏病和死亡的风险，会比正常三餐者高出4~5倍。
米尼库奇博士分析称，有不吃早餐和晚餐太晚这两种不良饮食习惯的人，更可能存在吸烟和不爱运动等其他不健康习惯，这会导致炎症反应、氧化应激和内皮功能降低等问题，进一步加大心脏病后康复的难度。数据显示，STEMI患者出院后1年内死亡率高达10%，而定时摄入足够营养是简单易行的改善预后的方法，建议每天按时吃早餐，晚餐和睡觉之间至少间隔两个小时。▲ （金 也）
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