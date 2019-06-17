不运动的危害超过吸烟

运动的益处很多人都知道，但是缺乏运动的风险，却往往没有引起大家的足够重视。近日，美国克利夫兰诊所发表研究称，缺乏运动比吸烟、糖尿病、心脏病对健康的危害更大。

该诊所从1991年1月到2014年12月对招募的12万位患者用跑步机进行运动试验，并以运动的实际成绩为基础，研究锻炼和各种死亡风险的关系。结果表明，跑步成绩不太好的患者，与肾功能不全者相比，死亡风险约高2倍；运动量少的人，与运动成绩最好者相比，死亡风险高6倍。

研究还表明，运动不足的风险大幅超过吸烟、糖尿病、心脏病。科学家呼吁大众，一定要坚持锻炼身体，因为运动的益处甚至能抵消不良生活习惯带来的影响。此外，研究还提醒，运动对健康的好处不分男女，涉及全年龄层，高龄者运动一样能够受益。（夏 普 编译）