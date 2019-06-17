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喜欢喝奶茶不如自己做！口感好成本低还健康

北京潞河医院营养科 张家瑜

2019年06月17日09:12 来源：人民网-健康时报

市面上的奶茶无论从口感还是成本角度出发，很少用牛奶和茶叶调制，取而代之的是植脂末、茶粉、糖等成分。想喝奶茶可以试着自己做。

第一种最简单。锅里的水开后放适量珍珠(淀粉圆子)，看到珍珠颜色变深全部漂浮上来后关火，捞起来用凉水冲一下备用。凉水烧开，加入红茶，三分钟后捞起茶包。三袋纯牛奶倒入容器中，把红茶水也倒入，放入珍珠即可。

第二种相对比较麻烦但是很好喝。水烧开，洗茶，红茶泡一分钟，倒掉茶水。奶粉加水冲好，方糖加水溶解。洗好的茶加开水煮好，过滤掉茶叶，再放入冲泡好的牛奶以及糖水均匀搅拌，还可加入少量蜂蜜或者姜糖，味道也不错。

第三种最接近奶茶店的做法。取5克红茶倒入杯中，倒入300毫升开水，加入糖拌均后，再加100毫升牛奶均匀搅拌即可。

(责编：李轶群、杨迪)


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