为什么吃饱了就容易犯困？当心糖尿病缠上身

饭后犯困是很多人都会遇到的情形，大吃一顿之后，瞌睡虫就会“找上门来”。那么，吃饱饭之后为什么会容易犯困呢？如何才能尽量减少饭后犯困的情况呢？

其实“饭困”这种情况并不少见，东南大学附属中大医院内分泌科营养师陆青松在接受《扬子晚报》采访时表示，饭后犯困和人体消化的规律有关，当我们摄入食物之后，胃肠道开始消化食物，血液就会集中到胃肠道来，集中力量消化食物吸收营养物质，脑部的供血就会随之减少，所以饭后会觉得困倦是属于正常现象。

那么，如何才能尽量减少饭后犯困的情况呢？据中国经济网介绍，以午饭为例，午饭时应尽量减少白米饭和馒头这种升糖指数较高的食物摄入量，更不要摄入含糖饮料，炒菜等可以不做改变。饭后不要立刻坐下休息，建议慢走20~30分钟。

但是，据《环球时报》介绍，如果经常饭后犯困，吃完就全身疲累，可能是身体发出的报警信号。它在警告你，目前的饮食结构不够健康，很可能会导致患糖尿病。美国杜克大学综合医学研究中心营养学家贝思·里尔顿博士表示，日常饮食中，一次摄入太多的白糖、白面粉和甜饮料等简单碳水化合物，容易导致血糖突然升高，使得细胞胰岛素受体停止接收胰岛素，过量的葡萄糖堆积在血液里。与此同时，胰腺则“努力”产生更多的胰岛素。如此恶性循环，使得人体器官负担过重，得不到休息，就会出现昏昏欲睡、疲劳透支等感觉。

因此，面对偶尔的饭后犯困无需恐慌，但如果饭后犯困的情况越来越常见，那就有必要排查一下糖尿病的可能了。（李蒙蒙）

本文由中国人民解放军总医院第一附属(304)医院八一大楼门诊部主任彭国球进行科学性把关。

专家领域：健康养生类、临床医学类、心理医学类