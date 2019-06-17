糖友易贫血 原因有三

一项澳大利亚社区人群队列分析表明，成年2型糖尿病患者发生贫血的风险是非糖尿病患者的2倍。糖尿病患者为什么容易发生贫血呢？主要有下面三方面原因。

1.饮食不当。许多糖尿病患者容易偏食、过度节食，造成饮食中缺乏肉类、蔬菜类等食物，这些食物富含的铁元素、维生素都是造血必需的原料，长期如此，可导致缺铁性贫血或巨幼细胞性贫血。老年糖友的消化、吸收功能下降，也是发生贫血的重要因素。另外研究发现糖尿病患者本身体内白介素-1、肿瘤坏死因子等水平较高，长期高糖作用导致患者体内糖基化终产物水平也比较高，这些因素共同作用，导致红细胞寿命缩短，继而出现贫血。

2.降糖药物导致的贫血。二甲双胍作为2型糖尿病患者一线用药，已经在临床使用多年。但10%~30%的长期服药者可能出现维生素B12吸收不良，6%~9%的患者出现维生素B12缺乏，这通常发生于服用二甲双胍10年以上的患者。其机制可能是二甲双胍影响了回肠对维生素B12的吸收，导致巨幼细胞性贫血。因此，建议长期使用二甲双胍的患者每年检测血液中维生素B12水平，必要时给予补充。磺脲类药物有造血系统副作用。有报道磺脲类药物可导致溶血性贫血、再生障碍性贫血等。总的来说，几率较低。噻唑烷二酮类降糖药有水钠潴留、体液增加的副作用，使用初期有可能因血液稀释发生稀释性贫血，是一种假性贫血。

3.糖尿病肾病及伴发其他疾病导致的贫血。促红细胞生成素（EPO）在造血的过程中起到非常重要的作用。糖尿病肾病患者，肾脏损伤使肾小管周围成纤维细胞纤维化，导致生产EPO的细胞减少，肾脏合成EPO能力下降，对贫血刺激的反应性降低。此外，2型糖尿病患者存在胰岛素抵抗，这不仅会导致EPO减少，还可使体内铁调素水平下降，降低血清铁，共同导致贫血发生。糖友常伴发自身免疫性胃炎、乳糜泻、甲状腺功能减退症、阿狄森氏病、性功能减退的疾病，导致营养物质吸收障碍或相关激素缺乏，可引发造血功能障碍而产生贫血。▲