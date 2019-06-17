微运动1小时，大脑年轻1.1岁
众所周知，经常运动有助延年益寿。早期有研究表明，有规律的中高强度运动可让人年轻9岁。而近日，美国一项新研究又给“喜静不好动”的“蛰居族”带来了好消息——即便是低强度的“微运动”也有益身心健康，这种运动多1个小时，大脑就会年轻1岁多。
美国波士顿大学医学院研究员妮可尔·斯巴达诺博士及其研究小组对2300多名平均年龄53岁、无运动习惯的男女参试者进行追踪调查，给参试者长期佩戴可监测活动量的仪器。结果发现，每天多1小时低强度运动者罹患心脏病、糖尿病和癌症等疾病的几率明显更小，他们的大脑体积也更大，长期坚持者大脑衰老进程平均延迟1.1年。
斯巴达诺博士表示，尽管2018美国运动指南指出，每周至少150分钟中等至高等强度运动最有益健康，但如果做不到的话也不要灰心，因为任何强度的运动都比不运动好。“微运动”就是指时间在5~10分钟，以站立、做简单的体操等方式为主的轻度运动，它也属于健康的生活方式，持之以恒，大脑衰老自然会减慢。▲ （金 也）
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