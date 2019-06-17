AI辅助宫颈癌筛查获突破

在日前举行的中国生物产业大会上，第三方医学检验机构金域医学与华为技术有限公司联合宣布，双方在人工智能（AI）辅助病理诊断应用开发方面取得突破性进展——首次基于病理形态学，通过深度学习技术，以病理专家的诊断标准训练出精准、高效的AI辅助宫颈癌筛查模型。

据介绍，该模型对于阴性片判读的正确率高于99%，对于阳性病变的检出率超过99.9%，是目前全球已公布的AI辅助宫颈癌筛查的最高水平。通常，细胞病理医生阅读宫颈细胞涂片每例约耗时6分钟，而AI识别仅需36秒，速度是人工判读的10倍。专家表示，该成果为AI在宫颈癌筛查领域的广泛应用打下了坚实基础，也是数字化医疗与精准医疗的一次重要实践，为未来肿瘤精准诊断惠及广大人群提供了有力支持。

经济日报记者了解到，病理形态学诊断被医学界公认为疾病诊断的“金标准”。就病理判读本身而言，专业人员在传统显微镜下阅片，需要以人的视觉诠释、知识积累、技能与天分作为基础，培训周期长达几年。因此，我国病理医生人才资源长期处于稀缺状态。

然而，我国宫颈癌筛查的适龄妇女人群超过3.5亿人，即使以每3年至5年筛查一次的标准来衡量，目前国内的筛查能力仍远未达到要求——其中重要原因就是细胞病理医生极度稀缺。数据显示，目前中国注册病理医生不足2万人，缺口高达8万至10万人。

“要应对病理人才匮乏难题，减轻工作压力，提高诊断效率，人工智能辅助病理诊断被认为是一个可行方案，现已成为医疗领域的热门研究方向之一。”金域医学首席信息官李映华说。

2018年，金域医学与华为签署战略合作协议，在人工智能领域开展合作。华为云一站式AI开发平台为AI辅助宫颈癌筛查模型的训练和应用提供了技术支持：在标注阶段，大大节省了病理医生标注的时间和精力；在算法层面，模型精度和速度都达到业界领先水平。华为云EI服务产品部总经理贾永利表示，“此次重大突破是AI与专家经验场景有效结合的证明”。

据悉，金域医学与华为云还将在其他病理AI的场景中寻求新的合作方向，如在消化道、肾脏、血液等亚专科场景。“我们还将提高模型的可靠性，使其可以适应更大范围的试剂耗材与制片水平，将AI辅助筛查的应用拓展到更贴近基层医疗水平的场景。”李映华说。