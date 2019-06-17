养老金产品多元多样是趋势

我国已初步形成国家基本养老、企业补充养老和个人补充养老相结合的三大支柱养老保障体系，但养老体系发展不均衡问题仍然存在。要在确保第一支柱基础不动摇的前提下，通过政策创新做大做强第二支柱和第三支柱。其中，一项重要内容就是丰富个人补充养老产品，优化税收优惠制度安排，补齐第三支柱“短板”，让老百姓根据自己的年龄、风险偏好、资金状况等自主选择养老金产品

人力资源和社会保障部发布信息显示，正在会同相关部门研究制定养老保险第三支柱政策文件，拟考虑采取账户制，并建立统一的信息管理服务平台，符合规定的银行理财、商业养老保险、基金等金融产品都可以成为养老保险第三支柱的产品。

与此前市场预期的仅有养老保险产品等少数财富管理产品能跻身第三支柱“篮子”不同，这次监管部门设计养老金第三支柱相关政策的格局更高、制度更全面、考虑的产品范畴更广。一是明确账户制。账户制是第三支柱的重要载体，专为个人养老投资而设，并且与个人绑定，不随投资者职业、空间等的转换而转移。二是平台有望提升。根据监管部门信息，除2018年相关政策中考虑的、中国银保监会的中保信平台与中国证监会的中登平台之外，还将进一步明确国家层面的、统一的信息管理平台。三是账户内丰富的养老金管理产品超出市场预期。过去，业内人士大多预期只有商业保险、公募基金等财富管理产品有资格纳入养老金第三支柱“篮子”，但从此次监管部门表态看，“银证保”三家都有份，银行提供银行理财产品，证券提供基金产品，保险提供商业养老保险产品。

截至目前，我国已初步形成国家基本养老、企业补充养老和个人补充养老相结合的三大支柱养老保障体系，但养老体系发展不均衡问题仍然存在。作为第一支柱的我国基本养老保险制度建立至今已数十年，在权重上占绝对优势；第二支柱的年金制度，自2004年企业年金基金实行市场化运行以来，规模逐年增长，但参与率有待进一步提升；个人补充养老一直发展相对缓慢，仍是三大支柱中的“短板”，完善和发展第三支柱潜力很大。

对此，市场各方早已形成共识，要在确保第一支柱基础不动摇的前提下，通过政策创新做大做强第二支柱和第三支柱。其中，一项重要内容就是丰富个人补充养老产品，优化税收优惠制度安排，补齐第三支柱“短板”，让老百姓根据自己的年龄、风险偏好、资金状况等自主选择养老金产品。

从财富管理行业发展脉络看，第三支柱的养老金产品多元化同样是大势所趋。国外实践经验表明，完善养老金第三支柱，需要金融机构有针对性地开发符合本国市场的特色养老金融产品，包括设计适合养老资金属性的资管产品、养老保险产品，创造出适合养老基金风险收益偏好的投资业绩回报，打造出适合养老基金资产配置的优秀产品组合。

从投资端看，目前建设多层次、多支柱和更广范围养老基金资产投资管理正在提上日程。丰富养老金产品市场，既有利于优化居民家庭财富管理结构，避免家庭财富管理长期、单一地持有房产带来风险，又有利于增加股市、债市的长期稳定资金来源，让老百姓的存款真正“挪个好窝”。

丰富第三支柱养老金产品，需要各方加速落实。监管部门、金融机构要尽快培养合格的养老金管理人才，打造权威的第三方基金评级机构，不断完善相关税收递延政策，让那些有养老金管理需求的普通百姓早日享受到优质、优惠的金融服务和产品。