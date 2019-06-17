关爱生命 正确“防”颤

6月6日是第7个“中国房颤日”，主题为“治愈房颤，健康相伴”。为此，强生医疗主办了房颤科普教育活动，旨在推进中国房颤疾病教育工作，提升公众对房颤及并发症的认知，引导更多大众关注房颤，并号召高风险人群早诊早治，防患于未然。

“房颤是可以预防的慢性病，要及早开展健康管理。一旦远离高血压、肥胖、糖尿病，房颤发病率会降低一半。而对于那些已患有相关疾病的人群，只要积极治疗，规避房颤风险因素，房颤发病率又可以减半——因此，房颤病人可以减少三分之二。”首都医科大学附属北京安贞医院教授马长生表示：“目前，我国绝大多数房颤发生于心脏病患者，具有发病人数多、治疗费用大、并发症危害大、社会认知度低的特点。”

心房颤动简称房颤，是一种常见的心律失常疾病。由于心房内肌纤维极不协调的乱颤，导致心跳不规则，丧失了有效收缩，通过心电图即可确诊。

据统计，全球房颤患者达3350万人。在我国，房颤患病人数已经超过1000万，每年用于治疗房颤的花费高达300亿元。“房颤还会导致脑卒中、心力衰竭等其他严重后果，尤其对于部分没有明显症状的房颤患者，更易延误治疗，甚至增加死亡风险。”马长生提醒，“通俗来讲，房颤就是心跳节奏乱了，患者心跳会达到350至600次/分钟，并且没有固定发作诱因和规律。如果把心脏比喻成一个房子，心脏壁上则布满房子里的电路，房颤时最常见的就是心房电路紊乱现象”。

房颤的表现和感觉因人而异，有些房颤患者会有心慌、胸闷、气短、头晕、乏力等症状，有些则心跳无明显增快，毫无觉察。对此马长生强调，大家在生活中要树立“早发现、早诊断、早治疗”的观念，注重心脏健康和常规检查，从而预防和减少房颤的发生。

“房颤治疗越早，治愈几率越大。”马长生表示：“近年来，随着医疗技术进步，导管射频消融为大部分房颤患者提供了一种可治愈、减少药物副作用的治疗选择，且一次治疗成功率在三分之二以上。然而，它虽被作为房颤首选治疗方式，但仍需视患者自身情况而定。”

近日公布的国际最新数据显示，导管消融治疗可显著降低所有年龄组患者房颤复发风险，其中65岁以下人群获益最大，全因死亡风险下降59%。“该数据进一步验证了射频消融在治疗房颤中的有效性，不仅为房颤临床治疗提供思路，也为房颤科普宣传提供参考，帮助大众建立起正确‘防’颤观。”马长生还强调，很多房颤患者由于走错门诊而误诊，错过最佳治疗时机。要增强正确和基本的“防”颤知识，加强对疾病预防及治疗方法的了解，疑似房颤的患者应去正规医院的心律失常门诊，或者房颤门诊及时就诊。