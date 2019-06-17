炎炎夏日，大家饮水自然增多。但您可知道，喝水也有注意事项——世界卫生组织专家指出：每天饮水超过4升可能中毒，会导致大脑功能受损甚至死亡。那么，究竟如何喝水才健康呢？

水是万物之源，人体内60%以上都是水。这些水对我们无比重要，他们能运输体内所需物质，也是各种生化反应的载体，比如出汗、排泄、呼气等。然而，如果饮水又多又快，也会带来危险——这主要与我们的肾脏代谢有关。

健康肾脏在正常状态下每小时可排出800毫升至1000毫升水（尿液），如果在这个程度内摄入水分，肾脏表示“毫无压力”。而如果在短时间内饮用了巨量的水，肾脏会来不及排出，导致多余的水大量进入细胞，造成低钠血症。

低钠血症，就是血液中的盐分不足，表现为血液中钠的浓度低于135毫摩尔/升。而血液中盐分减少，会导致细胞们变得“更加吸水”，一个个膨胀成球。这对于大脑来说非常危险，会导致脑水肿、大脑膨胀，进而导致脑组织受损，突发昏迷、呼吸抑制、脑疝甚至死亡。

生活中，水中毒的案例并不罕见，甚至还有导致死亡的案例。例如，一位女性患者在例行妇科彩超检查前30分钟内，饮水约3000毫升后发生急性中毒，短时间内出现头痛、恶心、呕吐后送医院抢救。因此，大家千万不要忽视短时间内大量饮水引起的中毒。当然，只要大家注意饮水量，发生中毒的可能性还是很低的，不用过于担心。

那么，每天饮用多少水才合适呢？我国国民膳食指南建议，成年男性每天饮水1700毫升，成年女性每天饮水1500毫升。当然，大家可以根据自身情况调整。比如，如果运动较多，流汗多，可以多喝；而在炎热的夏季，还需根据劳动强度和出汗程度适当增加。一般来说，普通杯子的容量约为200毫升至300毫升，一般全天饮水6至8杯即可。

目前，市场上出售的饮用水种类很多，白开水、矿泉水、矿物质水、纯净水，甚至还有磁化水、氢化水、富氧水等，让人眼花缭乱。究竟应该喝什么水呢？

其实，喝水的根本目的是满足机体需求。说白了，水主要是体内营养物质和代谢废物的搬运工，它只是一个载体，大家无论喝什么水，都不能把它当作营养来源，也不可能有多少神奇的功效。因而，只要符合国家安全标准的水，都可以放心饮用，不存在“哪种水更健康”的问题。对于普通家庭来说，烧开后的凉白开就是非常好的选择，矿泉水、纯净水也可以。

此外，喝水要注意少量多次。对于绝大部分健康成人来说，只要依据是否口渴来饮水，基本可以满足所需水分摄入。当然，我们也可以有意识地主动饮水。尤其是老年人感觉不敏感，更需要及时补充水分。此外，一些慢性病患者要注意多饮水，比如，泌尿系结石、痛风、糖尿病患者等，能降低疾病风险。

最后要提醒的是，大家每天早晨起床后需饮用一杯水，以补充一夜流失的水分；而晚上入睡前建议尽量不要饮用太多水，以免频繁起夜，影响睡眠。

（作者系食品与营养信息交流中心科学技术部主任）