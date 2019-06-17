期待“决不能任性涨价”化解患者焦虑

据新华社报道，6月12日至13日，国务院总理李克强在浙江杭州考察。李克强走进社区边上的药店，询问药品尤其是儿童用药、急救药价格和供应情况，知道国产硝酸甘油断货已久，他叮嘱随行同志，“这是重要民生问题，要做好药品保供稳价，决不能断货，决不能任性涨价。”

硝酸甘油等救命药、常用药，不是断货就是涨价，这种现象已经在国内一些城市出现。尽管媒体已有报道，但问题至今没有解决。以总理走访的杭州这家药店为例，从大约去年年底开始，国产硝酸甘油就已进不到货，那么急需该救命药的患者显然很焦虑。

总理此次强调救命药“决不能断货，决不能任性涨价”，无疑是布置给有关方面的重要任务，期待有关方面以总理的叮嘱为使命，下大决心，采取有效办法应对救命药涨价缺货。从以往经验来看，只要下决心，药价贵等问题总有办法解决，但同时也面临考验。

以抗癌药为例，过去大多是“天价”，很多患者买不起。但去年对抗癌药实施零关税后，不少药企主动降价，降幅明显。而且，将17种抗癌药纳入医保报销目录后，与平均零售价相比，这些药平均降幅达56.7%。可见只要下定决心降药价，药价就能降下来。

再如，北京、广州、深圳等11个城市参与的“4+7”城市药品集中采购，据悉，与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，25种药品拟中选价平均降幅达52%，有的药降价76%。在抗癌药和集中采购药品降价的同时，保供应也是相关改革的重要内容之一。

既然之前已经有降药价、保供应的成功经验，笔者完全有理由相信，如果对硝酸甘油等常用救命药采取合理措施，完全可以做到稳药价、保供应。而且，硝酸甘油等药涨价、断货原因也越来越清楚，只要“对症下药”采取科学措施，完全有希望化解患者焦虑。

成本高、原材料缺乏是硝酸甘油涨价的主要原因，其中，原材料涨价与垄断有很大关系。此外，部分药企更换新包装、改变生产线也是成本上涨的原因之一，而更换新包装则与新药审批有关。搞清楚了药价上涨断货的根源，就能采取相应的对策。

据有关部门最近对深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务深度解读，我国将迎来新一轮药品价格下调，即进一步扩大集中采购规模，并开启药品准入谈判，以进一步降低药品价格，效果值得期待。但会不会“按下葫芦又起瓢”，仍然是一个让人忧虑的问题。

虽然说在市场经济环境中，药价有涨有跌很正常，就拿硝酸甘油来说过去售价确实偏低，适当涨价可以理解，但是如果价格涨幅过高，涨价背后存在原料垄断、新药审批不严等问题，那么涨价断货就极不正常，需要改革破解。

治理药品任性涨价与调控房价有相似之处，即供给侧存在涨价冲动，断货往往与涨价有关。遏制不合理涨价，关键在于决心。总理此次叮嘱“决不能断货，决不能任性涨价”，显然是让有关方面下大决心解决问题，这至少让患者看到了药价下降的一丝希望。

笔者预计，总理布置任务后，有关方面会很快拿出有效措施解决硝酸甘油等常用药涨价、断货问题，因为“这是重要民生问题”，总理在关注，舆论也在关注。当然，我们也要意识到，在市场经济环境中降药价不是一件简单的事，需要用改革、用执法去博弈。