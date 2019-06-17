安贞医院90后医生 四年让近万患者远离疼痛

在北京安贞医院诊室内，患者常用“耐心”、“认真”等词形容孙允桐；走出医院诊室，朋友面前的孙允桐是“90后”、“大男孩”……北京青年报记者了解到，青年医生孙允桐在四年间接诊了近万患者，让他们在缓解疼痛的同时也舒展了笑容。而孙允桐展现的，是90后一代有理想、有方向、勤奋执着的工作态度和积极向上的生活态度。

“张大妈，您老哪儿又不舒服了？”“小孙大夫，我这腰痛的老毛病被你治好了，这次是腿不好……”在安贞医院诊室内，年轻的小孙大夫一边热情地招呼患者张大妈坐下，一边用心听她倾诉。只见小孙大夫先拿起患者的核磁共振检查胶片仔细观察，又认真察看了患处，之后确定了治疗方案。治疗完成后，小孙大夫还不忘暖心地嘱咐：“大妈，您老要多休息、少站立。”

这位患者口中的“小孙大夫”，就是安贞医院中医理疗科的康复师孙允桐。“每当看到患者痛苦消解、露出微笑的时候，就是我最幸福的时刻。”孙允桐希望自己治疗的每一位患者都能康复，并以此作为使命全力以赴。为此，孙允桐一边向前辈和同事学习，一边向书本学习，并时刻关注康复专业的最新成果和发展动态，不断提高诊疗技术。

孙允桐印象最深的一件事是在2018年底的一天，患者李先生推开理疗室的门，自述两年前因左上背部疼痛难忍、胸闷气短，怀疑自己得了冠心病，但各项检查结果显示一切指标正常，疼痛却持续存在。听罢李先生的叙述，凭着几年来的诊疗经验，孙允桐的第一反应是患者胸椎小关节紊乱。在对患者进行了查体、触诊等诊疗后，孙允桐又向理疗科的前辈汇报了自己的诊断结果，大家一致确认为胸椎小关节紊乱。经过放松及手法复位后，只听“咔”一声脆响，李先生痛感消失了。如释重负的李先生感叹道：“两年了，从来没这么轻松过！”

孙允桐说，他在帮助患者解决问题的同时，其实也非常感谢患者能够放心地让年轻医生进行诊疗。因为有他们的信任，孙允桐要求自己更努力一点，才不辜负病人的期望。几年来，他学习掌握了康复科先进的诊疗方法：面授国际肌内效应贴扎课程，并已达到讲师级别；Maitland关节松动术；麦肯基疗法等等；除此以外，只要是对患者有效的康复学习，他都会不遗余力。

在安贞医院中医理疗科任职的四年间，孙允桐接诊患者近万人，缓解并治愈的患者不计其数。其间孙允桐不仅积累了宝贵的临床经验，更是收获了一张张灿烂的笑脸。对于已取得的成绩，这位患者口中的“小孙大夫”说：“没有最好，只有更好，我要尽己所能为患者解除病痛，为了他们舒展的腰身和灿烂的笑容。”文/记者 张小妹