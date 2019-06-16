风险大收入低 儿科发展应重视“中坚力量”

从2016年至今，笔者所在医院承担了10家社区卫生服务中心的儿科临床技能培训任务，同时承担上海市科委项目《儿童常见病区域内分级诊疗与健康管理模式的研究》，调研了100多位社区全科医生转岗儿科的意向。结果显示，无一人愿意转岗儿科，大家给出的理由主要是儿科“风险大、收入低”。同时，70%以上的全科医生表示喜欢儿童，愿意学习儿科技能，希望国家给予发展儿科的政策引导和支持。

儿科是内外妇儿四大临床学科之一，但目前，儿科的主要学科力量集中在儿童专科医院，甚至不少大型综合医院都未开设儿科。如果说儿童专科医院是儿科金字塔的“塔尖”，综合医院儿科应当是“中坚力量”。“中坚力量”薄弱，基层无法发展，“塔尖”也不会壮大。因此，儿科发展应重视“中坚力量”。

儿科医疗向专科精细化发展，可以为患儿提供更精准的诊疗，也有利学术研究的深入和学科细分。但是，儿科临床的一大特点是以常见病、多发病诊疗为主。在儿科医院庞大的门诊人群中，多数是感冒、发热、腹泻等常见病患者，而这些疾病综合医院儿科医生完全可以诊治。另一方面，儿童时期各个系统器官功能发育不完善，免疫力差，疾病难以局限，一个病因会影响多个系统器官，儿科常见病如普通感冒，有时也会引起呼吸、消化、心血管等多系统的病理情况。综合性医院儿科属“全科性质”，具有能够快速理清病因并给予对症治疗的特点。

患儿扎堆儿童专科医院，医务人员疲于应对普通患儿，势必会影响其诊疗专注程度，也不利于提高业务水平。因此，在儿科专科化发展过程中，如果没有强大的“中坚力量”支撑，不仅儿科常见病诊疗出现困局成为必然，儿科专科发展也会受到影响。

国家已经把督促综合医院设立儿科作为促进儿科发展的重要工作，临床和学术实力均雄厚的大型综合医院创建儿科将会极大地促进儿科发展。儿科发展需要 “塔尖”的专科细化，更需要“中坚力量”支撑和引领。“中坚力量”薄弱是目前影响儿科发展的重要因素，亟待给予政策的引导和支持。