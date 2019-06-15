月经不调，点灸四穴
北京中医药大学针灸推拿学院教授 程 凯
月经期间，女性身体会伴随阴血亏虚、阴极阳升、阳气渐盛、气郁血瘀的不同状态，采用不同穴位来调节身体，可缓解经期不适、治疗妇科疾病。
取穴：三阴交，内踝尖上直上3寸；足三里，位于小腿外侧，犊鼻下3寸；关元穴，在下腹部前正中线上，当脐下3寸；太冲穴，位于足背侧第1跖骨间隙的后方凹陷处。
具体方法：月经周期第一周按揉三阴交和足三里；月经后第二周点揉三阴交加关元穴，也可艾灸关元（排卵日除外）；月经后第三周多喝玫瑰花茶，加揉太冲穴。▲
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