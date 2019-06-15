清凉油、风油精是家家户户消暑驱蚊的常用品。但对于有孩子的家庭来说，最好还是慎用，尤其是3岁以下的婴幼儿。

清凉油、风油精虽然可以清凉、止痛、驱风、止痒，但对婴幼儿来说，刺激性过大，而且所含的樟脑成分具有一定毒副作用，会给宝宝身体带来潜在伤害。台湾儿科医学会发布的《薄荷醇与类似物质的儿童使用建议》中明确指出，薄荷醇（薄荷脑、薄荷油）和樟脑等类似物质对神经系统有抑制作用，婴幼儿过量涂抹于鼻孔、脸部、胸部时，会引起呼吸停止等严重不良反应。同时，也不建议孕期和哺乳期使用。

对于婴幼儿来说，夏季防蚊最稳妥的就是挂蚊帐、穿宽松柔软的睡衣等物理方法。如果居家环境蚊虫较多，2个月以上的婴儿可使用含10%的避蚊胺驱蚊水，每天涂抹次数不要超过1次，涂抹1次有效时长约为2小时左右。外出时，可以先擦防晒霜再涂抹驱蚊水，回家后使用皂液清洗干净。▲