几类人群易得肾结石？预防肾结石要多喝水

曾有一则“9岁男孩的肾脏中发现56枚结石”的新闻在网络上引起不小轰动。这个男孩平时爱吃肉，讨厌喝水，没想到得了肾结石。

一般来说，肾结石是晶体在肾脏中异常聚集而成，就像糖水冷却时，蔗糖会逐渐析出结晶成为颗粒。尿液中的钙盐、尿酸、胱氨酸等过度饱和时，同样会结晶成为固体，形成肾结石。肾结石会损伤尿路黏膜，堵塞肾盂、输尿管或尿道，甚至引起剧烈腰痛、尿痛或血尿。尿路长时间堵塞会对肾脏功能产生不可逆的损伤，最终可能导致尿毒症。尿毒症病人需长期透析治疗，医疗费用相当昂贵。

大部分情况下，微小的肾结石不会引起任何不适，一些细心的患者可能会在排尿时发现“小石头”。但当结石长大后引起尿路梗阻，或随着活动、排尿发生移动时，患者就会感到两侧下腹部反复发作疼痛。疼痛常常轻重不一，轻者仅为些许不适，重者极度剧烈，并向会阴和大腿放射，甚至引起恶心呕吐。结石还可能通过尿路时损伤尿路黏膜，引起不同程度的血尿：轻者尿色正常，仅在显微镜下找到红细胞，重者尿色变红呈洗肉水样，最严重的尿色可呈鲜红色。

随着饮食结构、生活习惯的改变，肾结石的患病率呈逐渐升高趋势。据调查，约5%~8%的人患有肾结石。尤其是符合以下条件的人员，更容易被肾结石“青睐”：1.步入中年的男士；2.亲属中有肾结石者；3.长期服用维生素C、氨苯蝶啶、茚地那韦的患者；4.从事高温作业的工种，如炼钢、锻造工人；5.患有合并反复尿路感染、泌尿系统畸形、甲状旁腺功能亢进、糖尿病等疾病的患者。

概括来说，预防肾结石的原则就是多喝水，调整饮食。

1.多喝水。每天饮用7~8杯清水（1.5~1.7升），基本可保证产生2升以上尿液。足够的尿液可减少溶质结晶析出成为结石，就像未化开的糖水中加入更多水便可溶解杯底的蔗糖。需要注意的是，喝水不等于喝含糖饮料。研究证实，奶茶等含糖饮料会增加肾脏结石的风险。

2.调整饮食。首先要指出，含钙膳食并不会增加肾结石的患病风险。所以不少人减少牛奶、海带、豆制品等含钙食品的摄入是错误的。食物中的钙在肠道中会结合容易引起肾结石的草酸根，从而减少尿液中草酸根的浓度，不会增加结石风险。相反，在我国膳食结构普遍少钙的情况下，增加牛奶摄入对身体有益。其次，对于没有肾结石的普通人，按照《中国居民膳食指南》推荐，合理搭配膳食、均衡营养；对于已出现肾结石的患者应限制食盐（每日小于5克）和过量蛋白质的摄入，增加粗粮及水果摄入量。同时，根据结石的成分和尿液的化验结果，减少富含相应成分的食物摄入，例如有草酸钙结石的病人，应当少吃富含草酸的菠菜、芹菜等；有尿酸结石的病人，应少摄入嘌呤含量高的老火汤、海鲜等。▲