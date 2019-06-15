河北读者徐女士问：我女儿今年18岁，双颊有很多雀斑，她为此很是懊恼。我们四处打听了解到可以用激光扫掉雀斑。但也有人说光子治疗效果更好。请问这二者有啥区别？

首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤性病科主任医师佟春光、主治医师王奔解答：激光和强脉冲光去除雀斑的原理都是“选择性光热解作用”。激光或光子的能量只选择性地被雀斑中的色素小体吸收，在瞬间产生爆破效应将其击碎。击碎的色素粉尘或随皮屑脱落，或由巨噬细胞吞噬后随淋巴循环排出体外。由于能量只被色素吸收，周围的正常皮肤不会受到损伤，所以作用非常安全。治疗过程只要10多分钟，术后不影响一般的生活和工作。它们的区别在于用激光去除雀斑的靶向目标明确，只针对于黑色素，治疗次数少，效果较好。而光子除了去除雀斑之外，还能激活皮肤中的成纤维细胞，增加胶原纤维和弹力纤维、透明质酸（玻尿酸）的合成。这些新生的胶原蛋白和弹力蛋白重新排列后，皮肤会变得更有弹性、光亮紧实、皱纹减少、毛孔细致。也就是说，可以在解决雀斑的同时有更多的附加效果。

治疗雀斑后，局部会形成薄痂皮并自行脱落，此时不要强行剥除；2~3天内尽量避免沾水，且避免用力搓揉。雀斑是遗传和日晒共同作用的结果，它们只能除掉治疗区域的色斑，而非治疗区域的新生色斑不能去除，且不能防止色斑产生，所以日常一定要注意防晒。▲

多囊卵巢综合征会癌变吗

广东读者文女士问：我之前月经不调并没有在意，最近由于连续三个月没有来月经到医院就诊，被确诊为多囊卵巢综合征。我看网上说这种病由于会导致长期月经推迟等，容易导致子宫内膜壁增厚，增加子宫内膜癌的风险。请问这是真的吗？

上海市第一妇婴保健院院急症妇科副主任陆雯解答：多囊卵巢综合征最主要的表现就是月经失调，多表现为月经稀发或闭经。这种情况下卵巢长期无排卵，体内也就缺乏孕激素，子宫内膜长期在雌激素刺激下会表现为不同程度的增生性改变。长期缺少孕激素对抗的雌激素刺激会增加子宫内膜癌的风险。另外，多囊卵巢综合征患者也具有子宫内膜癌发生相关的多个高危因素，如肥胖、高胰岛素血症、糖尿病等，所以如果有月经稀发或闭经，应该周期性（不超过3个月）服用孕激素使月经来潮，使子宫内膜脱落，以减少子宫内膜恶变风险。▲

肺癌复发有啥好办法

客户端读者李先生问：我去年确诊查出肺癌，手术切除过，但又再次复发。这次医生不建议我手术，推荐我进行碘-125放射性粒子植入治疗。我从来没听过这个疗法，请问这个方法靠谱吗？

武汉市中心医院核医学科主治医师程小杰解答：碘-125放射性粒子植入治疗恶性肿瘤是一种安全有效的微创介入治疗。碘-125放射性粒子植入即医生在CT、彩超等影像设备的引导下，将装载碘-125核素的钛合金粒子像“埋地雷”一样埋在恶性肿瘤内部，使其持续释放X射线和γ射线，从内向外“爆破”，消耗肿瘤干细胞，损伤癌细胞DNA，使肿瘤细胞坏死、凋亡，有效控制肿瘤细胞的再增殖、再修复。该方法的射线杀伤半径只有1.7厘米，对周边内脏损伤较小，因此副作用更小。副作用一般集中在微创手术过程中出现局部少量出血、气胸。患者在术后穿一件含铅的防射线衣，病人与家人接触、相处均是安全的。

该方法尤其适合于无法手术切除和放化疗的中晚期肿瘤，比如发病率高的中晚期肺癌、肝癌、胰腺癌，手术后复发的恶性肿瘤以及各种转移性癌等。（佟春光）