女性夜间开灯睡觉可能容易胖

除了吃得多运动少以外，夜里开灯睡觉可能会让人变得肥胖。美国一项新研究显示，晚上睡觉时室内开着灯或开着电视可能造成女性体重增加。

这项研究日前发表在《美国医学会杂志·内科学卷》上，揭示了人造光照射与体重之间存在关系。美国国家卫生研究院的科研人员对43722名35岁~74岁的女性进行问卷调查，受调查者不上夜班，没有怀孕，也没有癌症或心血管疾病病史。她们在调查中需选择自己晚上睡觉时是否无光、有小夜灯、有室外灯光以及有室内灯光或开着电视，并提供她们的体重、身高、腰围、臀围和身体质量指数。对比这些人大约5年之后的身体数据，研究人员发现，有室内灯光或开着电视时，受调查者体重增加5公斤以上的机会增加17%；室外有灯光与体重增加关系较为轻微；使用小夜灯与体重增加无关。

研究人员说，人类进化已适应了白天明亮、夜间黑暗的自然环境，夜晚室内开灯会改变激素水平、生理节律等，增加肥胖等健康风险。（周舟）