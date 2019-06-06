开灯睡觉可能导致孩子近视
今天是第24个全国爱眼日，主题是“共同呵护好孩子的眼健康，让他们拥有一个光明的未来”。
记者从重庆医科大学附属儿童医院了解到，近年来我国儿童青少年近视发生率呈上升趋势，中小学生近视率飙升，近视低龄化。
孩子玩手机时间多
重庆医科大学附属儿童医院眼科主任皮练鸿教授介绍，近视的发生、发展是遗传与环境共同作用的结果。
导致近视的环境因素包括：走路时看书、躺着看书、眼距书面过近、一次阅读作业一小时以上不休息、在光线过强或过弱环境学习、长时间电子屏幕接触等，都会使眼睛疲劳、眼睛调节过度或痉挛而形成近视。睡眠不足、户外活动过少，也会导致近视。
皮练鸿教授介绍，孩子们和电子产品接触的时间大大提高，特别是手机，屏幕小，为了看清图像和文字，必须近距离操作，眼睛不停地在荧光屏、键盘之间来回移动，调节和辐轴频繁，而且孩子不能控制时间，也容易产生视疲劳。
皮练鸿教授提醒，发现孩子有以下行为时，需要警惕孩子眼睛近视：1.看物体时经常眯眼；2.频繁眨眼；3.经常揉眼睛；4.经常歪着头看物体；5.经常皱眉；6.经常拉扯眼角；7.斜视。发现孩子有以上行为时，家长一定要带孩子到正规专业医院检查视力，进行相应治疗。
每天运动两小时以上
如何保护孩子视力？皮练鸿教授建议：
1.间断用眼。连续看书、写字或看电视30至40分钟，应休息10-15分钟，向远处眺望，使眼内外肌肉放松，防止过度调节痉挛。尤其要避免孩子过多使用手机、平板电脑等电子产品。
2.提醒孩子保持正确坐姿。孩子在学习过程中要做到三个一：眼睛与书本保持一尺距离,胸部与写字台保持一拳距离，笔尖与食指要有一寸距离。
3.养成读书写字良好习惯。不在乘车时或走路时看书；不躺着看书；不在照明光线过强或过弱地方看书写字。
4.坚持参加户外活动。每天保持持续两小时以上运动。
5.保持营养。不挑食、不偏食，少吃糖食。
6.保证充足睡眠，定期检查视力，不要轻信五花八门广告。
开灯睡觉对视力有影响
对于家长关心的其他问题，皮练鸿教授也进行了介绍。
夜间开灯睡觉对儿童视力有影响吗？皮练鸿教授认为，有明确的动物实验证明，连续24小时照明，可能诱发动物产生近视。（记者 李卓然）
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