小龙虾引发的“血案” 患者：“再见了，小龙虾”
眼下正是小龙虾上市的时节，可杨先生怎么也想不到自己差点因小龙虾丧命。近日，上海市第六人民医院东院遇到一例小龙虾引发的“血案”。
杨先生不久前在外地出差，正和朋友大快朵颐时，突然被一块小龙虾的壳呛了一口，紧接着剧烈咳嗽，当即咳出几口鲜血。友人立即陪他到当地医院进行止血治疗。回上海后，杨先生的家人不放心，陪他到第六人民医院东院呼吸内科检查。没想到，杨先生突然再次咯血，多种止血药物联合治疗仍然无效，竟咯出鲜血500毫升。值班医生立即请呼吸内科详细检查，同时联系放射介入科准备治疗。
放射介入科主任医师王建波在治疗中发现，杨先生的右肺中叶支气管动脉明显迂曲增粗——血管栓塞导致咯血，当即放入弹簧圈，并联合栓塞剂止血。术后，杨先生被送回病房观察。然而，磨难并未结束，1小时内杨先生再次咯血300毫升。可能又有血管破裂，必须马上寻找！再次造影检查，果然右下肺又有一根血管破裂出血。随着栓塞剂注入，杨先生顿感喉咙里“痒痒”的感觉消失无踪，咯血停止。终于，此次术后，杨先生再没有出血，这场惊心动魄的“止血之战”取得胜利。
“咯血是内科常见急症，病因复杂、病情多变，严重时威胁患者生命，必须第一时间找出病因，明确出血部位。”王建波告诉记者，“这位患者可能存在肺部血管畸形，因龙虾壳引发剧烈呛咳，导致血管破裂，幸而抢救及时，加上医患紧密配合，才能平安渡过难关。”
出院时，王建波笑着对杨先生调侃道：“以后还要吃小龙虾么？”杨先生立即摇摇头：“再见了小龙虾！”
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