穗启用电子健康码 居民就医“一码通用”

“方便多了，再也不用担心忘带诊疗卡了！”6月14日，广东省全国电子健康码广州市首发活动在广州市第一人民医院举行。用不了一分钟，广州市民陈女士就在手机上申领了自己的电子健康码。

目前，广州已有16家医院启用电子健康码。笔者获悉，2019年12月底前，全省三级公立医院、50%以上的二级公立医院将全面使用广东电子健康码。2020年6月底前，电子健康码将在广州全市所有公立医疗机构和公共卫生机构全面应用。

广州16家医疗机构

已实现“一码通用”

电子健康码是国家卫健委基于居民身份证开发的居民就医看病的“通行证”。广州市卫生健康委主任唐小平介绍，只要将二维码存储于手机或贴在病历本上，手持这个专属二维码，通过扫描可在全市、全省乃至全国跨机构、跨区域、跨系统使用，实现“一码通用”。

具体来说，凭着电子健康码，可享受预约诊疗、移动支付、检验检查、取药、健康档案查询、报告查询等医疗服务；家庭医生签约、妇幼保健、计划免疫预约、义务献血、慢病管理等公卫服务；将来会逐步享受基层首诊、远程会诊、双向转诊、健康管理、健康检测、健康教育、在线咨询等更多便民事项。

唐小平介绍，目前广州已有中山大学附属第一医院等16家机构实现线上线下全流程应用，其他各区和各级医院、公共卫生服务机构也在紧锣密鼓地推进。2019年12月底前，广州市二级以上公立医疗机构基本实现应用；2020年6月底前，全市所有公立医疗机构和公共卫生机构全面实现应用。

如何获得自己的电子健康码？广州居民可通过“广州健康通”微信服务号、APP，以及医院服务窗口和医院自助机申领使用。申请者可以在线通过“人脸识别”的方式进行身份认证，申领简便快捷。

之前在各医院开的“一卡通”怎么办？据介绍，电子健康码启用后，各医院原有的一卡通会被转换和整合到电子健康码上，电子健康码可跨院使用。

电子健康码信息安全有保障

广州市卫生健康委员会副主任陈斌介绍，广州市2009年启动全民健康信息化建设工作，目前，广州市全民健康信息平台已联通全市11个区、25家省部属医院、全部市属医院、公卫机构及36家区属医院，167家社区卫生服务中心等共273家机构，计划2020年底完成全部公立医疗卫生机构的接入。

陈斌表示，居民电子健康码的普及应用，不但能够全面实现实名制就医、公共卫生管理和健康服务的“一码通”，还能解决目前普遍存在的医疗机构“一院一卡、重复发卡、互不通用”现象，破解群众就医的“堵点”问题。

广州市是广东省电子健康码首批试点应用城市。省卫生健康委副主任陈义平介绍，广东致力于推动信息便民“五个一”攻坚行动，其中，电子健康码将作为全省居民医疗健康服务的唯一标识，贯穿于居民全生命周期，一人一码，一次认证，全省通用。

2019年6月底前，广东将完成省级电子健康码管理平台建设，在广州、深圳、珠海、佛山、中山等五个地市全面应用。2019年12月底前，全省三级公立医院、50%以上的二级公立医院全面使用广东电子健康码，并逐步延伸至所有医疗卫生机构。

很多人关心，电子健康码安全吗？陈斌介绍，电子健康码的二维码分静态和动态两种，“静态码只能用于确认身份，即使有人捡到，也无法窥探你的健康信息，隐私和财产安全都有保障。动态码才能用于缴费支付和档案查询等，且每个码只能使用一次。”此外，电子健康码信息通过国家加密算法进行加密，必须通过国家安全认证配套的扫码工具和专用的密码机才能读取数据，信息安全有保障。（记者/李秀婷 朱晓枫 通讯员/穗卫健宣）