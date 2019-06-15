中山眼科携手美年大健康 探索眼病防控和筛查诊疗新模式

6月11日，中山大学中山眼科中心牵手美年大健康，宣布成立“眼科专科体检医联体”，针对体检中心、社区卫生服务中心等基层医疗机构场景，探索高效率、低成本的眼病防控和筛查诊疗模式。双方还将针对重大眼病，联合开展一项为期三年，基于人工智能辅助诊断技术，覆盖千万人次级的筛查项目。

据悉，医联体将利用远程医疗影像技术平台，探索“分布式影像采集+集中化影像分析”的服务模式，实现将优质医疗资源的服务下沉，并通过创新技术提升阅片和诊断效率。

眼科影像在分布全国的美年大健康体检中心、基层社区卫生服务中心完成采集后，通过PACS（图像生成与传输）系统上传至阅片中心，采用人工智能辅助诊断技术，对眼科影像数据进行智能分析，并最终由阅片中心的眼科医生审核，签发检查报告。

广东省卫健委疾控处处长冯惠强表示，该模式的创新成立，有利于促进优质的眼健康医疗服务资源重心下移，提升眼健康医疗服务体系整体的效能，是医疗模式由以治病为中心向以预防为中心的转变。

美年大健康集团总裁徐认为，中山眼科与美年大健康的牵手，是预防端口和诊疗资源的强强联合，针对体检中心等基层医疗机构场景，探索高效率、低成本的眼病防控模式，对全民眼健康管理具有积极推动意义。

据悉，眼科专科体检医联体内将搭建眼病三级防控体系，开通绿色转诊通道，可以帮助美年大健康和社区卫生服务中心检查发现的阳性病例患者及时转诊治疗，实现重大眼病的早筛查、早预防、早治疗，从而实现为推进“基层检查、上级诊断”，构建有序的分级诊疗格局助力。

中山眼科中心院长刘奕志表示，优势互补，打造创新性的体检医疗联合体新合作模式，是推动全民眼健康保障水平提升和发展的一次尝试和示范。

目前，我国眼病防控及全民眼健康管理形势严峻，包括糖网、青光眼、AMD、高血压视网膜病变、白内障、屈光不正、近视等重大眼病的患病率、致盲率逐年升高。

在签约活动现场，中山眼科和美年大健康共同宣布，将针对重大眼病，联合开展一项为期三年，基于人工智能辅助诊断技术，覆盖千万人次级的筛查项目。

美年大健康与中山眼科还将在医联体内共同建立眼底病专病数据库，基于大规模眼底图像及关联数据开展深入的科学研究，并积极推动针对人工智能辅助诊断技术在远程医学影像领域应用的监管标准及规范。

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