党建引领群策群力谋发展 泰德制药开展大学习大讨论活动
“应该加大研发创新力度，以创新驱动发展，自主开发更多百姓用得起好药，应该引进高端人才，壮大科技创新力量……”5月22日，北京泰德制药股份有限公司党委组织召开了“担当新使命 展示新作为”主题研讨活动，党员齐聚一堂，各抒己见，为公司发展，助力打造升级版开发区建言献策。
活动中，泰德制药党委回顾了创建党组织体系做强党建工作、创立融入中心机制做实党建工作、创新工作方式方法做细党建工作的历程，党员结合学习《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》等文件的心得，畅谈学习体会，为企业发展、为打造升级版开发区提供助力建言献策。
泰德制药董事长郑翔玲表示，党建工作已成为助推企业快速发展的不可或缺的重要力量。她要求大家将党的思想融会贯通到具体工作中来，开创企业发展新局面。
参加本次活动的党员来自研发、市场、采购、生产等部门，大家立足于本岗位，结合学习心得一一发言。活动收集了一批搭建实验平台、加大研发力度、创新人才引进等方面建议，泰德制药将梳理总结落实到工作中，推动企业高质量发展。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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