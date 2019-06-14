《柳叶刀》子刊最新研究：肥胖青少年血管十岁就开始变硬

(健康时报网端部记者 孔天骄)动脉硬化不是老年人的专利！近日，《柳叶刀儿童与青少年健康》(The Lancet Child & Adolescent Health)最新发表的一项研究显示，肥胖青少年的动脉血管，在十多岁时就已经开始变得僵硬。

该研究由伦敦大学学院(University College London)及其合作伙伴共同开展，长期追踪3423名儿童的肥胖趋势，其中45.5%为男性。研究人员在他们9-17岁期间每隔两年测量一次体重、身高和腰围。且使用DEXA(双能X射线吸收测定法)对受试者进行全身扫描，以清晰地显示体内脂肪、肌肉和骨骼的比例。

在受试者17岁时，研究人员通过测量脉搏波传导速度评估了他们动脉血管的僵硬程度。在调整性别、血压、血脂、体重等变量后，体脂总量与动脉僵硬度呈正相关；进一步分析肥胖趋势变化，研究人员发现，持续体脂过高的人群动脉更为僵硬。而动脉僵硬度高是动脉粥样硬化一个明显的信号，会继而导致心梗、中风发生率和心血管疾病死亡率的增加。



The Lancet Child & Adolescent Health官网截图

“动脉血管僵硬早已不再是出现在中老年人群中了。”上海交通大学医学院附属新华医院心血管内科副主任医师许之民说。动脉僵硬度增加是血管的硬度增加、弹性变差、脆性增加、血压波动增加，容易产生血管的斑块，造成血管阻塞。会导致很多疾病的产生，比如高血压、糖尿病、心脏病、中风、脑溢血、冠心病、下肢动脉闭塞等。

近年来，动脉硬化低龄化趋势越来越明显，而这些人群中，肥胖人群为主，且儿童、青少年和年轻人是肥胖率攀升最快的人群。

“以前大家认为动脉硬化是中老年疾病。而现在我们在临床中发现，很多肥胖的儿童、青年会出现动脉硬化。”许之民解释，一些儿童由于过度摄入营养且不运动，导致脂肪堆积进而肥胖，肥胖造成的大量脂肪堆积在血管内壁，时间久了形成动脉硬化。肥胖患者一般存在高脂血症，而高脂血症是动脉粥样硬化的重要发病因素。

“预防心脑血管疾病就是预防动脉硬化。”许之民提醒，预防动脉硬化应从青少年乃至儿童抓起，这样才可以把大规模的动脉硬化发生率下降。若在孩子小的时候不重视，等老年很多冠心病等心血管疾病就会相继出现。

有效的控制血压血脂可明显延缓动脉硬化的进程，并在一定程度上使动脉硬化得到改善。许之民建议，患者应改善饮食结构，清淡饮食，多吃木耳、海带、洋葱等富含维生素C和植物蛋白的食物；少吃动物肝脏、鱿鱼、鱼子、蛋黄、猪油、奶油等高脂的食物。

同时许之民提醒，为了血管健康，趁早解决肥胖问题至关重要。青少年在均衡饮食的前提下，应加强户外锻炼，尽早解决肥胖。