糖友度夏做好8个准备

夏日炎炎，酷暑难当，糖尿病患者会感到夏季更加难受。要想安然度夏，糖尿病患者需注意以下8点：

1.防止脱水。很多糖友即使口渴也不敢多喝水，这是极大的误区。其实，夏季出汗多，易发生脱水，且当血糖失控时，糖友更易脱水。血糖越高，排尿越多。因此，糖友应多喝水，如白开水、矿泉水、无糖冰茶、柠檬水等不含咖啡因的饮料。

2.当心中暑。糖尿病和心脏病等慢性病患者更易发生中暑。中暑症状包括：头晕眼花或昏倒、过量出汗、肌肉痉挛、皮肤发冷潮湿、头痛、心跳加快同时可能伴有恶心。如果出现任何上述症状，糖友应立即转移到阴凉处，大量饮用凉白开、果汁或运动饮料。必要时需要就医。

3.择时运动。糖友夏日运动一定要选择合适的时间和地点。比如选有空调的健身房，时间最好是早晨或者傍晚气温相对较低的时候，进行强度适中的运动。

4.合理饮食。糖友夏季不宜过量进食冷饮、瓜果，否则易导致胃肠炎或高血糖。苦瓜和洋葱素有“降糖斗士”之称，多吃有益。

5.每天至少查4次血糖。糖友夏天感觉不舒服的时候，最好每天检查4次血糖。

6.护肤。病情难以控制的糖尿病患者更易发生不同程度的溃疡等皮肤问题。由于夏日出汗更多，男性糖友腹股沟等部位也更易发生念珠菌感染，女性糖友易发生尿路感染，最好选择宽松的全棉衣服。

7.护脚。夏天赤脚机会多，脚部出汗也更多，更容易引起脚部外伤、霉菌、细菌感染。所以，糖友应尽量让脚部多透气。经常洗脚并保持脚部干燥，定期检查脚部是否出现感染等。

8.胰岛素放在干燥阴凉处。胰岛素切勿放在温度过高或过低的地方。如切勿放入冰箱冷藏，不要在太阳下直晒，别放在汽车仪表板旁边储物盒内。