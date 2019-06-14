夏天消暑去湿 试试“五花茶”

最近广州雨水增多，白天经常是晴一阵雨一阵，暑气和湿气重。据广州中医药大学第一附属医院药学部主任中药师丘振文介绍，在这种时节，有一味凉茶可助消暑去湿，对预防夏季风热感冒有用，它就是“五花茶”。

所谓“五花茶”，顾名思义，就是用五种药食同源的花一起泡茶饮。在广东，“五花茶”可是民间有名的传统饮品，较常见的是以菊花、木棉花、金银花、槐花、鸡蛋花入茶，但这也不是固定的配方。如果上述五种花找不齐，根据饮用者的体质改用水翁花、辛夷花或者玫瑰花代替也可以。一般来说，平时湿气重且易感冒者可选用水翁花，有鼻炎者可选用辛夷花，女性可选用玫瑰花。

炎炎夏日，感兴趣的街坊不妨跟广州中医药大学第一附属医院药学部主管中药师黎映琼来学一学怎么煲“五花茶”吧——

材料：金银花10g，菊花10g，槐花10g，木棉花15g，鸡蛋花10g，白砂糖适量（1~2人份量）。

做法：先把5种花浸泡5~10分钟，然后加适量的水与浸泡后的花、水一起大火煮，煮开后小火再煮20分钟左右；煮好后的五花茶用滤网把花类滤走不要，只留汤；根据个人口味加适量白砂糖调匀放温热即可饮用。

功效：清热解毒、消暑去湿，有助预防夏季风热感冒。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）