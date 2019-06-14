特殊位置肝肿瘤被成功摘除

今年43岁的杨先生最近查出肝脏肿瘤，这颗肿瘤包绕着大血管，导致手术切除十分困难。中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科王捷教授近日为杨先生实施了手术，以抽丝剥茧般的手法游离静脉，阻断受累血管后切除肿瘤、重建血管。术后杨先生恢复良好，目前已康复出院。

2019年1月，杨先生在常规B超检查时发现右肝占位，但未引起重视。之后，杨先生到中山大学孙逸仙纪念医院住院检查。没想到，杨先生不但肿瘤指标异常升高，CT检查还显示其肝脏上面的不像血管瘤，反而像恶性肿瘤。肿瘤位于肝脏血管的流出道（第二肝门），包绕肝中静脉、紧贴肝右静脉和肝左静脉根部，同时360度环绕下腔静脉。

这种情况让王捷觉得难以“下刀”。“因为对于肝脏肿瘤切除术来说，保留有效的流出道往往是手术成功的关键。”而杨先生的肿瘤位于肝脏血管的流出道（第二肝门）根部，肿瘤包绕大血管导致分离困难，切除病灶需要同时显露三支肝静脉的根部，同时切除被肿瘤包绕的下腔静脉。三支肝静脉根部直接汇入下腔静脉进入右侧心房，稍有不慎就会导致非常凶险的大出血。

经过多学科会诊，王捷教授、李文滨副教授团队最终决定为杨先生手术切除肝脏病灶。手术最关键的一步——阻断门静脉，在肿瘤受累的下腔静脉两侧分别阻断。因下腔静脉收纳整个下肢和盆腔的回心血量，门静脉收纳整个腹腔脏器的回心血量，相当于整个躯体腹部以下的回心血量被阻断，病人的血压一度下降至70/30毫米汞柱，相当于休克状态。

在麻醉科彭书崚教授的配合下，手术团队30分钟即完成整个下腔静脉的吻合重建。随着门静脉的开放和下腔静脉及人工血管的重新开放供血，经过近10个小时努力，整个手术完成，术中出血约2000毫升。（特约记者林伟吟 通讯员张阳 刘昕晨）