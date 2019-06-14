《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》该如何落实？还面临哪些挑战？近日，记者采访了参与编写《行动计划》的专家。

制定适合国情的目标

《行动计划》提出的第一个，也是最重要的目标是：到2022年，全国肺结核发病率降至55/10万。

“这是充分考虑我国国情设立的指标值。”中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心主任助理张慧说，指标值的设立是我国对世界卫生组织提出的“终止结核病流行策略”终极目标（到2035年，结核病发病率<10/10万）的呼应，也是结核病防控工作中的一个阶段性目标。

张慧说，中国疾控中心曾组织结核病、流行病和统计学专家，讨论分析了2015年~2018年全国肺结核报告发病率和新登记率。结果显示，两者总体呈递降趋势，年递降率分别为3.6%和3.0%。专家分别对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团在2015年~2018年期间的疫情下降幅度进行了分析预测，同时结合“十三五”规划目标，最终提出目标。

主要防控策略不变

目前，全球结核病的主要防控策略仍然是发现并治疗传染源，以减少结核菌在人群中的传播。因此，通过结核病实验室检查，在患者痰中发现结核分枝杆菌是确诊肺结核的主要依据，也是结核病早诊早治的重要举措。

中国疾控中心结核病预防控制中心政策规划部主任刘小秋说，只有提高结核病实验室检测能力，才能及早发现患者，减少结核菌传播。

《行动计划》提出的重要举措之一，就是要求各地加强病原学检测力度,积极推广应用新诊断技术，着力提升县级定点医疗机构痰菌检查质量。

多措并举应对挑战

针对目标，《行动计划》提出了一系列措施。张慧介绍，在重点人群中开展主动筛查，在高疫情的贫困地区，结合全民健康体检工作，开展结核病主动筛查。加强对流动人口的防病宣传，改善厂矿、工地等流动人口密集场所的工作和居住条件，将发现的流动人口患者纳入辖区归口管理。对跨区域转出和转入的患者，做好治疗管理工作有效衔接。

针对近年社会关注的校园结核病防控，张慧表示，我国重点将从以下几方面加强工作：一是教育部门和卫生健康部门建立联防联控机制，共同做好结核病防控；二是落实学校日常防控措施，开展新生入学体检结核病相关检查，落实晨检、因病缺勤、病因追查等制度；三是加强健康教育，提高学生和家长对结核病的认识，教育学生和家长不要隐瞒病情。此外，要提高疾控机构疫情研判和风险评估能力。

刘小秋坦言，尽管我国结核病发病率低于全球平均水平，但由于人口基数大，发病总人数较多，结核病防治服务体系还有待完善，部分承担结核病诊疗职责的定点医疗机构基础设施不足、实验室设备陈旧，这些都是挑战。