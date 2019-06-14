机器人“医生”做手术 顺利切除肺部肿瘤

在医疗手术中，外科医生主刀是常见的场景，但在厦门一家医院开展的手术中，执行手术的却是机器人。6月12日，闽西南首例机器人手术在厦门大学附属第一医院完成，外科医生在操作台上观察画面进行操控，机器人来执行手术，顺利切除了患者的肺癌肿块，患者出血量不到5毫升。据介绍，除了眼部、颅脑和体表手术以外，机器人可广泛应用于胸外科、心外科、泌尿外科、胃肠外科、妇产科、肝胆胰血管外科等科室。

机器人执行完成肺癌切除手术

昨天，北京青年报记者从厦门大学附属第一医院了解到，12日，厦门大学附属第一医院院长姜杰教授、胸外科于修义主任用达芬奇机器人给一位患者做了肺癌切除手术。

在手术中，医生先在患者的胸部开了3个不到1厘米宽的操作孔、1个约3厘米的辅助操作口，再将机器人的机械臂放置在胸腔内，人体胸腔通过摄像头形成的三维影像可以被放大10-15倍。

姜杰教授坐在操纵台上，通过控制杆来操作，应用比手腕还灵活的机器人操作器械，切除了患者肺部的肿瘤。整个手术创口微小，出血量不超过5毫升，患者疼痛感也小。于修义主任对北青报记者介绍，医生也跟患者和家属详细解释了机器人的手术过程，手术过程非常顺利，目前患者恢复状况也很好。

术后，姜杰教授称，“手术机器人机械臂自由的活动度超过传统腹腔镜手术器械，镜头臂放大10-15倍的三维成像系统也让医生在操作过程中视野更清晰，使微创手术更安全、更彻底、更精准。”

在狭窄解剖区机器手更显优势

据介绍，机器人手术系统集多项高科技手段于一体。手术时，外科医生不再亲自操作手术器械，而是在远离手术台的操作台上观察立体腔镜的手术画面进行操控。“简单来说，就是外科医生的手术思维和具体操作由机器人来执行。”姜杰教授介绍。机器人拥有四个机械臂，机器手可以在540度的空间下灵活运行，是人手活动范围的3倍，尤其是在狭窄解剖区域中更显出它的优势，且手术机器人系统具有稳定器，能自动滤除人手抖动功能，防止手抖，避免了手术中因手抖动划伤神经和血管的意外，使手术更安全、更彻底，突破了人手的局限。

机器人的镜头臂内置了3D摄像头，可以进入人体内部，显示身体内部真实三维立体结构，还使手术视野放大10-15倍，突破了人眼的局限。相比于传统手术，机器人操作的手术可以实现精准微创，创伤小，开口仅在1厘米左右，术中出血更少，术后感染和并发症可以显著降低。

眼部颅脑等手术不太适合

据介绍，机器人可广泛应用于胸外科、心外科、泌尿外科、胃肠外科、妇产科、肝胆胰血管外科等科室，可开展肺叶切除术、食管癌根治术、前列腺癌根治术等。

不过，机器人手术并非万能，机械臂操作需要比较大的腔隙，平时胸腹腔镜能做的手术，机器人都有望涉足，但像眼部、颅脑、体表手术等并不适合。

机器人手术在全球发展迅速，厦门大学附属第一医院引进的为闽西南首台手术机器人。据介绍，要操作机器人还需要专门到培训基地，苦练机器人操作基本功，拿到“资格证”，才能操作机器人完成手术。(记者 郭琳琳)