北京8家住宿单位上卫生“黑榜”

卫生问题是近来住宿业一直提及的话题，在国家卫生健康委最新开展的住宿场所卫生专项整治中，北京8家住宿单位登上了“黑榜”。6月13日，国家卫生健康委通报了住宿场所卫生专项整治情况，在公开专项整治期间，查处了有多项违法情形的住宿场所经营单位和在2018年3月-2019年3月有多次违法受到查处的住宿场所经营单位，这其中，多家酒店榜上有名。业内人士表示，卫生问题是酒店等住宿行业的基本原则，不容忽视。

在此次国家卫生健康委通报的住宿场所中，包括北京西苑饭店、华军宾馆、北京新世界饭店等8家住宿单位赫然在列。据了解，北京西苑饭店、北京新世界饭店因未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁暴露卫生问题；北京华军宾馆则安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作等而“登榜”。

近段时间以来，酒店行业似乎成为了卫生问题的死角。继“毛巾门”、“牙刷门”之后，酒店行业又被曝出“床单门”，一时间酒店卫生信任危机跌至谷底。

针对近期住宿类公共场所暴露出的卫生问题，2019年1月，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强公共场所卫生监管工作的通知》，要求各地以规范住宿场所客房卫生清扫和公共用品用具清洗消毒保洁为重点，开展住宿场所卫生问题专项整治，还要求对发现的问题责令住宿场所经营者限期整改，对违法违规行为依法进行了立案查处。

华美顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱指出，住宿业的安全和卫生是基本要求，企业在安全和卫生方面的成本是不能压缩的。有业内人士呼吁，希望有关部门、企业能够高度重视此事件，抵制不良行为。（记者 关子辰）