住宿场所卫生整治情况公布

国家卫生健康委近日印发的《关于住宿场所卫生专项整治情况的通报》称，自2019年年初以来，各地以规范客房卫生清扫和公共用品用具清洗消毒保洁为重点，集中开展了住宿场所卫生专项整治。截至3月31日，各地共报告监督检查住宿场所157011家，责令25868家单位整改，依法对3474家单位立案查处。《通报》强调，对这些住宿场所，要跟踪整改落实情况，对逾期拒不整改或者整改后仍不符合规定的，依法从重处罚。

《通报》指出，通过专项整治，有力遏制部分住宿场所经营者无视卫生要求、恶意压缩经营成本、侵犯消费者合法权益的行为，形成住宿场所遵法守法、严格落实卫生管理要求的积极态势。各地要总结分析专项整治工作情况，加强与相关部门的协同配合，充实一线卫生监督执法力量，巩固扩大专项整治成果。同时，完善综合监管措施，对本辖区一年内多次违法受到查处的住宿场所，采取约谈企业负责人、增加抽查频次、公示执法结果、向社会曝光违法行为等手段，维护住宿场所良好卫生环境。（记者杨金伟）