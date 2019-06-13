《新英格兰杂志》2016年流行病学调查数据显示，中国糖尿病肾病患者约为2430万，其中60.5%的患者肾功能尚在正常范围内，但伴有轻度蛋白尿。糖尿病肾病发病率高，难以控制且危害大，因此在治疗的基础上还要注重生活方式的干预。很多糖友发现自己合并肾脏疾病时，都会考虑不吃肉蛋奶等富含蛋白质的食物。实际上，蛋白质是人体三大营养素之一，而由于糖尿病肾病患者可能存在低蛋白血症，往往有严重水肿。

《中国2型糖尿病防治指南》推荐糖尿病肾病患者每天应补充蛋白质0.8克/公斤体重；而过高的蛋白摄入（如>1.3克/公斤体重）可能导致蛋白尿升高、肾功能下降、心血管及死亡风险增加。摄入蛋白应以优质蛋白为主要蛋白质来源，即所含必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当的蛋白质，例如蛋、奶、肉、鱼等动物性蛋白及大豆等植物性蛋白。一般建议优质蛋白占蛋白质总摄入的50%。

还有糖友疑惑，有人说豆制品会增加肾脏负担，最好不要吃，豆浆、豆腐是不是不能吃了？其实大豆中的大豆蛋白在进入人体后消化率有88%，对肾脏伤害较小，平时与主食混合搭配可提高蛋白质的利用率，对肾脏还可有一定保护作用。对于肾功能正常糖友来说，大豆里的优质蛋白以及膳食纤维对控制餐后血糖和调节肠道菌群有益。豆类（包括黄豆、红豆、绿豆等）嘌呤含量属于中高水平，嘌呤摄入较多会对肾脏产生负担，但病情较轻不伴有高尿酸血症的患者并无害。倘若肾功能下降较为严重，则应主要摄入肉蛋奶等动物蛋白，而非豆类。另外，由于水溶性嘌呤在加工过程中会流失，因此在加工成豆腐、豆腐皮后，其嘌呤含量会大幅下降，糖肾患者可以少量食用。▲