维生素D可缓解儿童哮喘

日前，一项来自美国约翰·霍普金斯大学医学院的研究发现，维生素D可能对居住在空气污染严重地区的哮喘患儿有保护作用。

“哮喘是一种免疫介导性疾病。既往研究表明，维生素D是一种可能通过抗氧化或免疫相关途径影响哮喘的分子。”该研究的主要作者、美国西奈山伊坎医学院睡眠医学助理教授索纳利·博斯博士说。

开始这项研究前，研究人员调查发现，维生素D缺乏症在美国很普遍，非裔群体的维生素D缺乏症风险更高，尤其是生活在城市中心的非裔黑人儿童患有哮喘的比例最高。由此，研究人员确立了维生素D缺乏症和哮喘的关系。研究纳入了巴尔的摩地区120名学龄儿童，其中1/3为肥胖儿童，主要评估记录三个数据：家庭空气污染水平、血液中维生素D水平和哮喘症状。研究持续进行了9个月，期间研究人员对孩子们进行了3次评估。

最终的评估结果发现，维生素D水平低的儿童，在室内空气污染的环境下，发生哮喘的风险非常高；维生素D水平高的儿童，即使处在室内空气污染高的环境中，表现出哮喘症状的也比较少。“令人意外的是，研究结果显示，维生素D对肥胖儿童的影响最为显著。这表明，肥胖也是一个很大的危险因素。”博斯博士说。

提高维生素D水平的一种方法是增加阳光照射，另一种方法是通过膳食补充剂或多吃富含维生素D的食物，如鱼、蘑菇、橙汁或牛奶等。（董长喜）