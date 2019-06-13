重庆医科大学附属儿童医院口腔科主治医师 梁 丽

奶瓶是宝宝的亲密伙伴。很多家长认为奶瓶可以一直用到宝宝断奶为止，所以两三岁甚至四五岁仍在用奶瓶的孩子比比皆是。但长期或不正确使用奶瓶（含安抚奶嘴），可能导致多种健康问题。

牙齿排列异常。喝奶时，奶瓶底朝上，宝宝得下颌前伸才能喝到，此时上颌前牙受压，容易出现反颌（俗称“地包天”）。长期含着奶嘴玩，下颌前牙区受压，容易形成上颌前突（俗称“龅牙”）。

颌骨畸形。吮吸过度可能导致上颌前突、牙弓变窄，影响容貌。

唇部肌力改变。长期吮吸会导致唇部肌肉张力改变，影响上下唇的外观，出现上唇上翘、嘴唇微张、下颌半开等问题。

影响说话发音。1岁后是孩子语言发育的关键期，如果还使用奶嘴，会因唇力不足而影响发音及口齿清晰度，导致孩子出现说话含混不清、发音不准、说话漏风等现象。

咀嚼力差。长期使用奶瓶，口腔缺乏功能性锻炼，会影响孩子的咀嚼能力，长大后倾向于吃流食等柔软无需费力的食物，容易发生营养不良。

因此，1周岁后最好停止使用奶瓶，最晚不超过1岁半，可改用鸭嘴杯或带吸管的水杯喝水。如何训练宝宝用杯子，也有讲究。1.挑个合适的杯子。耐摔、有卡通造型的可爱杯子为宜。2.辅助演示。开始练习时，杯里放少量水，家长帮着孩子往嘴里送，然后让其一口口慢慢喝。如果宝宝抗拒用水杯或把其当玩具玩，家长不要着急生气，可告诉宝宝这是用来喝水的“工具”，并做动作示范。3.鼓励。练习期间，家长要多给予鼓励，有了成就感，他们才会逐渐爱上用杯子喝水。▲