受访专家：北京安贞医院眼科特聘专家教授 朱思泉

青光眼是不可逆的致盲眼病，也是一种容易被耽误的眼病。亚洲人因为房角窄，是闭角型青光眼的高发人群。遗憾的是，约有1/4的患者都拖到急性发作才知道自己患有青光眼。大家都知道青光眼急性发作时，会出现眼胀、眼痛、眼睛红、视物不清、恶心、呕吐、头疼等症状，但并不知道青光眼也有“障眼法”。

视疲劳。有人认为青光眼是老年人的“专利”，其实不然。对年轻人来说，如果视疲劳比之前明显加重，或比同龄人明显严重、频繁，就要引起重视，及时到眼科检查。近视患者若长期视疲劳，且验光配镜时视力不能达到1.0，也需警惕青光眼。

近视加深。如果近视患者度数突然加深，也要考虑青光眼的可能。这可能是因为青光眼患者眼压高，导致近视加重。

阅读跳字。青光眼早期视野小范围缺损，患者不易发现，等发觉时往往视野缺损已很严重了。所以，当出现阅读时跳字跳行、不连贯，打羽毛球、乒乓球时看不到球的完整运动轨迹、开车转弯时有撞车撞人危险等情况出现，切不可忽视。

黑眼珠变大、变浑浊。黑眼珠变大、变混浊、畏光流泪是儿童青光眼的常见表现。有人觉得小孩子眼睛大好看，往往意识不到疾病的可能。其实，黑眼珠变大也许是青光眼造成的，这就是民间所谓的“牛眼”。

面部红斑（鲜红斑痣）。脸上有红斑（鲜红斑痣）的儿童，如果其覆盖眼部周围，需及时到眼科检查，其中约1/4的患儿伴有青光眼，在医学上称为“颜面血管瘤综合征”。这类患儿的颜面部血管发育异常，眼睛内血管发育也可能异常，增加了房水流出的阻力，引起眼压增高，导致青光眼。此类患儿需要及时接受手术治疗，降低眼压，保护视神经。治疗以后，80%以上的患儿能保住视力。

任何年龄段的人都不能忽视青光眼，小到新生儿，大到百岁老人均可以患青光眼，因此，在日常生活中要仔细观察自身状况，以免耽误病情，尤其是高危人群。1.年龄超过40岁：这类人群建议每年检查一次眼睛；2.有家族史：直系亲属中如有人患青光眼，那么其患青光眼的几率要比普通人高5~10倍；3.患有远视、近视等其他眼病：高度近视是开角型青光眼的高危因素；远视眼更容易患闭角型青光眼；糖尿病视网膜病变、甲亢突眼等全身性疾病引起的眼病，也可能继发青光眼；4.长期使用激素：某些慢病患者（如类风湿、自身免疫性疾病、肝肾移植术后等）需长期使用激素，使房水出口处滤网——小梁网逐渐硬化、变性，导致房水不能排出，引发青光眼。 （记者 赵珈吟）