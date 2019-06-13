博鳌全球健康论坛：乳企以"全球健康生态圈"响应"健康中国"战略

随着我国《“健康中国2030”规划纲要》的颁布与实施，“健康中国”已上升至国家战略层面，大健康产业已成为我国经济转型的新引擎。

为应对全民健康需求与日俱增的挑战，贯彻落实国家“健康中国”战略，6月10日至12日，首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会在海滨之城青岛如期举行。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席、世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍，以及众多国内外知名专家学者、政策研定者和产业领袖出席大会。作为企业界代表，海尔集团创始人张瑞敏，伊利集团执行总裁张剑秋及辉瑞普强集团全球总裁高天磊在开幕式发表演讲。

图注：伊利集团执行总裁张剑秋在开幕式发表演讲

本次大会是博鳌亚洲论坛举办的首个独立论坛，更是国内首个政商对话、产学结合的大健康领域顶层对话平台，大会围绕“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大主题，以“创新”为关键词，就全球健康话题展开深入交流。大会主席陈冯富珍女士在发言中表示，在全球范围内，仍有半数人口无法获得健康服务，无法享受健康生活。而健康应该是全球共有的产物、共享的财富，我们急需运用新的商业模式，新的创新科技，挖掘健康产业潜力。

据悉，伊利集团是本次论坛开幕式受邀发言的全球唯一一家乳制品企业，伊利执行总裁张剑秋在发言中表示，“健康是一个宏大的课题，需要全球各方力量一起参与，共商健康议题、共建健康生态、共享健康成果，共同打造全球健康生态圈，以此推动实现‘健康无处不在’、‘让世界共享健康’的梦想。”

据了解，这是一个前不久由伊利集团董事长潘刚首次提出的全新发展理念。据介绍，作为一家健康食品企业，伊利始终认真贯彻落实“健康中国战略”重大部署，积极响应国家支持乳制品行业改革发展号召，做健康事业的积极倡导者和坚定践行者。

在此次论坛上，伊利还发布了β-酪蛋白结构及营养功能的最新研究成果。据了解，多年以来，伊利构建全球创新网络，以全球智慧赋能中国创造，进行了大量基础性研究。为了让这些研究成果充分落地，伊利还充分应用“互联网+”思维，打通线上和线下平台资源，全面提供个性化服务。正如张剑秋所说，“伊利始终坚持以创新为核心驱动力，推动创新技术的转化和落地，为消费者提供营养健康的产品，不断满足品质化、个性化和多元化的消费需求。”

张剑秋表示，伊利深知“创新不能靠单打独斗”，必须在开放、合作、共享中才能实现，因此伊利的“开放式创新”模式应运而生：通过搭建开放式创新平台，联结全球顶尖的创新资源，搭建起以促进健康为目标的全球创新网络；通过探索开放式创新模式，精准把握消费偏好，以创新产品为消费者提供更好的健康呵护；通过实施开放式人才管理，为全球人才营造出创新思维碰撞的热土。这是伊利“全球健康生态圈”的一个延伸，正如潘刚此前所提出的“远见成就未来、合作方能聚力、互惠即为共赢”，伊利正在以开放和共赢的心态追逐梦想，助力“健康中国”的伟大战略。