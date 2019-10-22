博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会在京召开新闻发布会

10月22日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会在北京召开新闻发布会。博鳌亚洲论坛秘书长李保东、全球健康论坛大会主席陈冯富珍、山东省副省长孙继业、青岛市委副书记、市长孟凡利以及驻华使节代表、国际组织代表、健康相关政府部门代表、健康行业企业代表和媒体代表约200人出席发布会。

李保东在致辞中指出，尽管近年来全球在健康领域取得巨大进步，但健康领域的基本保健不足和不平等问题仍然存在。博鳌亚洲论坛着眼于健康领域的前沿发展和跨界融合趋势，以新的眼光看待全球健康事业，致力于汇聚全球智慧，促进健康领域的国际交流与合作。

陈冯富珍主席介绍了大会的主题、议题设置、邀请的重要嘉宾和有关活动的安排以及筹备工作的进展。全球健康论坛第二届大会以“健康无处不在-可持续发展的2030年代”为主题，积极围绕“实现全民健康”、“创新促进健康”及“健康融入所有政策”三个板块展开深入对话，并举办约30场左右的分论坛和开幕式、全体大会、部长与企业家高峰圆桌论坛及大健康产业博览会等多场重要活动。

孙继业副省长在致辞中表示“好客山东”欢迎各界嘉宾参与全球健康论坛第二届大会。为把博鳌亚洲论坛全球健康论坛这一全球健康领域高端对话合作平台搭建好，推动“健康中国”建设和全球健康事业、健康产业发展，作出山东和青岛应有的贡献。

孟凡利市长指出，青岛将与博鳌亚洲论坛秘书处和大会组委会紧密配合、密切协作，共同做好大会的各项组织筹备工作，为与会嘉宾提供更为周到细致的服务。

据了解，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会将于2020年6月15日至17日在山东青岛举办。第二届大会将继续发挥平台与桥梁作用，将中国、亚洲和世界的健康事业发展有机衔接起来，为构建健康领域的人类命运共同体贡献力量。