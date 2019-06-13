柜台售药不“解渴” 店中店受青睐

京城便利店与药店的融合发展进入了“快进”模式。记者昨天从市场监管部门获悉，在便利店增设售药柜台的基础上，本市药店频繁尝鲜开出便利店等店中店，让更多市民享受到一站式买全生活用品和药品的便捷。

便利店卖药数量一路攀升

市民买药能够更加便利，得益于去年10月本市出台了《关于进一步促进便利店发展的若干措施》，提出“连锁便利店可按有关标准申请零售经营乙类非处方药。”

连锁便利店零售药物，确实带来很大便利。市民足不出社区，就能买到所需药物，不用专门跑到远一点的药店去购买了。

本市敲定此措施后，位于朝阳区工体东路的京客隆便利店在去年12月成为本市第一个尝鲜者。今年以来，本市售药便利店的数量不断攀升。5月22日经海淀市场监管局批准，北京科技大学院内的物美68号店成为海淀区首家获准售药的便利店。

在这家紧邻宿舍区的物美便利店内，可以看到货架上摆放着板蓝根颗粒、金莲花软胶囊、整肠生、体温计、血压仪等常见的乙类非处方药和家用医疗器械。销售人员告诉记者，目前店内销售的乙类非处方药有200余种，医疗器械达到50余种。

来这里买药的大学生小王说：“物美超市离我们宿舍很近，有了它我就不用跑校医院了，校医院挂号和拿药特麻烦。”另一位经管系的同学表示：“感觉这里像一个‘轻药店’，虽然种类不多，但是能提供一些常见药。”

5月31日，朝阳市场监管局再次批准京客隆、屈臣氏、苏宁3家连锁便利店的8家门店可售药。

在东城，市场监管局则批准了物美便利店的6家分店销售乙类非处方药，中石化旗下一系列易捷便利店的审批正在进行中。

眼下，丰台市场监管局也已批准两家便利店的药品经营许可，后续还有8家便利店即将增加售药功能。

药店开门引入便利店

便利店可以售药，是否会对药店经营产生冲击呢？事实上，有关部门对便利店与药店管理的松绑，反而正在加速两个行业的融合发展。

消费者对药品丰富度的需求，也推动药店与便利店主动合作。在东城安定门外大街，永安堂药店里的7-11便利店近期已经开门迎客。

走进这家永安堂，直行或者左转可以购买药品，右转就是7-11便利店。永安堂业务经理告诉记者：“旁边开了便利店对客流会有些帮助，对我们来说是共赢。”在对面写字楼皇城国际上班的白领小张表示，新开的便利店对上班族很适合，中午或者晚上会过来买一些吃的，然后顺便买一些抗过敏药，感觉这种二合一的模式很方便。

而在朝阳北苑华贸天地1层的普安药房里，也开了一家罗森便利店。进入普安药房，左侧是一些非处方药、常用药，右侧则是罗森便利店生活用品及副食品的售卖区。市民小黄表示：“我去国外很多地方都见过这种模式，这种方式确实挺便捷的。”

证照齐全互不影响即可

朝阳市场监管局的相关负责人告诉记者，目前对相关连锁便利店的要求是应由10个以上门店组成的法人企业。其必须做到统一订货，集中合理化配送，统一结账，并实行采购与销售职能分开。

东城市场监管局的相关工作人员赵女士进一步向记者解释，单体药店要求使用面积在100平方米以上即可，例如安定门外这家永安堂虽然部分区域租给了7-11便利店，剩余面积仍大大超出药店规定的面积，因此只要二者证照齐全，不影响对方经营即可。

这位工作人员还表示，将便利店与药店融合发展，让市民在同一个地方随时买到日常商品、药品、医疗器械，也是本市鼓励的一个发展方向。

事实上，有关部门放开便利店在药品经营上的限制，也打开了市民对便利店便民功能升级扩容的期待。（记者 赵鹏 实习生 臧珈翊）