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全时“二次关停” 便利店行业“唱衰”为时过早

2020年05月19日08:24 来源：中国青年报

全时作为便利店的头部企业之一，突然闭店，一些人开始“唱衰”便利店行业。便利店行业前景几何？从大环境来看，国内便利店行业发展态势良好。“疫情过后，不是重新回到以前，而是开启一段新的未来”。

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北京全时便利店“闭店潮”正在进行时。5月16日，成都全时宣布已经找到了“接盘者”，京津冀的全时将何去何从，引人关注。

5月11日上午，全时发布《“全时便利店”停止营业告知函》，随后删除。12日，又发布《关于全时储值卡、会员积分兑换告知函》，将“停止营业”修改为“战略性调整”，北京门店将于5月20日24时进行经营调整，上百家门店将再次按下“暂停键”。

“高光时刻”：一小时被抢空

因为闭店，全时迎来了今年的“高光时刻”。5月11日，全时宣布直营店全场六折，一度引发了“抢购潮”。记者走访了北京多家全时，几乎都被抢购一空。据全时（万达广场店）店员回忆，当天17时打折活动正式开始，当时货比较全，人也非常多，从店入口一直排到出口，一个小时左右，几乎都被抢空了。

“我是来捡漏的。”12日下午，一位先生下班后走进全时（万达广场店）时，店内只剩少量的酒、雨伞、袜子等，逛了一圈，什么漏也没捡到。在商品所剩无几的情况下，依旧有人不断涌进来。白女士在18时左右走了进去，买了几罐啤酒，她说，“没什么可买的了”。

全时采取直营和加盟两种运营模式，面对闭店公告，一些店铺照常经营，不参与打折；也有一些店铺为了快速清货，商品打八折，同样也引发了“抢购潮”。5月13日，位于北京丰台的一家全时加盟店，原价46元一箱的即食粥，售价为25元，店员表示，这是最后一天打折促销，14日，将会上架新的货物。5月17日，该店部分货架已上满了货品，打折活动也已停止。

“这次关得太突然”。全时的一家供货商负责人向中青报·中青网记者表示，5月5日，全时还让他们在5月9日送一批货到全时的大仓。后来，从同行那里得知全时要闭店的消息，这批货没有送出去。该供货商表示，去年2月，全时第一次关停时，提前与供货商打了招呼，不至于让供货商“压货”。

突然喊停的全时接下来的命运几何？早在2018年11月，全时母公司复华商业资金链断裂，全时第一次按下了“暂停键”。2019年2月，全时的门店被“拆分”，其中，华东、重庆约90家门店被罗森接手，北京、天津、廊坊、成都4个城市的500家门店被新股东山海蓝图接手。

5月16日，成都全时宣布成都山海蓝图的106家门店全部加盟见福便利店，成都全时有了“新归宿”。此前，全时发布的公告称：整合之后将会积极引入战略合作。这也引发了人们的猜测，京津冀的全时是否也会被见福接手？还是面临再次被“拆分”的命运？

几天前，中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛在文章中说，接到了山海蓝图负责人的电话，该负责人表示：“目前，政府有关部门已经介入，现场办公，积极协助解决一些之前的遗留问题，帮助企业创造一个更好的恢复和经营环境。”在王洪涛看来，“这或许是一个转机，至少会是一个对各方都利好的消息。”

为何再次按下“暂停键”

“因为疫情影响严重，我们被迫进行战略性调整。”在其发布的公告中，全时将闭店的原因归结于新冠肺炎疫情。疫情期间，便利店整体运营情况如何？

据中国连锁经营协会统计，疫情期间，一些便利店实现了较快增长，也有一些便利店销售额下滑明显。一季度，便利店行业平均水平同比下降10%-15%。

疫情影响只是其中的一方面，便利店本身是高成本低利润的运作模式。2019年5月，毕马威和中国连锁经营协会共同发布的《2019中国便利店发展报告》显示，2018年，门店运营成本仍然保持高位。其中，房租成本占到34%，职工薪酬占到60%，不同的店铺有一些差异。25%的便利店净利润率为负数，其中，37%的便利店净利润率在0-2%之间。

相较于本土传统的便利店，全时便利店被认为是采取了“重资产模式”，早前，全时的掌舵人张云根在接受采访时曾表示，所谓的重资产运营，包括投入千万资金研发零售信息化管理系统，建设中央厨房，在具体的门店内增加现场烹饪设备和多人用餐区等。而单个门店的投资规模超过150万元。

北京丰台一家全时加盟店负责人表示，开一个100平方米左右的店基本投资在200万元左右，其中，房租占大头，约为60万元/年，还是在店铺位置相对较偏的情况下；需要雇两名员工，单个员工月工资在4000元左右。疫情期间，由于客源少，一直处于亏损状态，但仍要为了有需求的人维持着。“随着一切稳定了，希望有新起色。”

高成本之下，全时快速扩张的背后是便利店行业的两难选择：不扩张很难实现规模化盈利，扩张要面临居高不下的成本支出。2015年，全时曾提出“年内千店，5年万店”的计划；2017年，还提出“百城百万”计划，宣称要投资百亿元，5年覆盖100个城市，100万个终端。眼看“五年之约”将至，却突然停止了脚步。

著名经济学家宋清辉表示，相较于国外，国内便利店市场竞争激烈，同质化十分严重。在此背景下，便利店的优胜劣汰不可避免，这也是国内全时出现二次关停重新调整情况的主要原因之一。“便利店的主要成本是人力和房租，并非是重资产模式，便利店出现问题大部分是因为线下门店铺张过快，遇到突如其来的市场变化，例如新冠疫情，资金链断裂所致”。

在一个商圈内，百米之内多店相争的现象并不鲜见，在个别区域店与店之间仅“一墙之隔”。在北京丰台区一小区，记者观察到，在300米之内就有3家便利店，分别为全时便利店（加盟店）、天猫小店和便利蜂。在人流相对固定的小区内，三家店该怎么“分食”？其中一家便利店的负责人告诉中青报·中青网记者，“一家店能吃饱，两家店可以将就，三家店就饿死了”。

“疫”后将开启一段新未来

全时作为便利店的头部企业之一，突然闭店，一些人开始“唱衰”便利店行业。便利店行业前景几何？

从大环境来看，国内便利店行业发展态势良好。中商产业研究院发布的《2020-2025年中国便利店行业市场前景及投资机会研究报告》显示，2018年中国便利店实现销售额2264亿元，行业增速达到19%，门店数量达到12.2万家。2019年，便利店数量约为13.5万家，较上一年增长10.3%，销售额约为2812亿元，较上一年增长了24.2%。

新门店不断崛起，便利店版图扩张之势未减。去年9月，好邻居宣布放宽加盟标准，加速吸引加盟商；去年9月，便利蜂宣布门店破千家，今年2月就宣布全国门店已超1500家，仍有门店在筹备中；4月中旬，罗森正式宣布进军河北，继北京、天津之后，加快京津冀一体化版图布局；截至3月末，罗森已在中国拥有2500家以上的门店；5月6日，总部位于东莞的便利店品牌美宜佳宣布，全国门店总数已超两万家。

除了增速较快，便利店的盈利能力也在改善。《2019中国便利店发展报告》显示，2018年，单店日均销售额为5299元，较去年同期增长7%。净利润率为负数的便利店较去年下降了2%，净利润率在4%以上的便利店增加了3%，占到了便利店的五分之一。在王洪涛看来，便利店行业仍旧是值得投资的。

值得关注的是，关于促进便利店发展的政策正在“加码”。5月12日，北京市发改委就《市政府固定资产投资支持便民商业设施项目管理规定（试行）（征求意见稿）》对外征求意见。征求意见稿披露，包括便利店（超市）等在内的5类新建或在建便民商业项目均可申请资金支持，有望获得总投资30%甚至是50%的支持。

此外，在疫情冲击下，便利店行业存在的一些问题也显现出来，比如，运营能力和供应链效率仍待加强。王洪涛表示，便利店运营是一个“苦”行业，疫情带给了行业销售上的打击，也助推了便利店在现金流管控能力、应急能力、供应链能力、数字化能力等方面的全面升级和迭代。“疫情过后，不是重新回到以前，而是开启一段新的未来”。（见习记者 赵丽梅）

 

(责编：许心怡、崔元苑)


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