孕期吃发酵食品防早产
发酵食品是利用有益微生物加工制造的一类食品，不仅具有独特的风味，也有一定的保健功效。近日，日本富山大学的一项新研究发现，女性孕前多吃发酵食品，发生早产的风险明显降低。
富山大学附属医院妇产科的研究小组以7.8万名女性为对象，对味噌汤、酸奶和纳豆这3种发酵食品与孕产期保健的关联性进行了调查。结果表明，孕前每周食用味噌汤1次以上、食用纳豆3次以上及饮用酸奶5次以上的参试者，相较于不摄入或少摄入以上食物的人而言，早产（发生在孕34周以前的早产）概率均明显下降。不仅如此，曾经有过早产经历的女性，多食用纳豆，早产风险也显著降低。
研究人员表示，早产的宝宝个头过小，有可能会留下后遗症，这种早产的主要原因之一是细菌感染。味噌、酸奶和纳豆等发酵食品中含有丰富的益生菌，具有提高人体免疫力，减少细菌和病毒感染的效果，因此有助预防早产。日本的保健医师建议，不仅是备孕的准妈妈，各类人群都应每天摄取一种以上的发酵食品，以维持身体健康。▲（夏 普）
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