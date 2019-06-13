升级版沸石结合棉纤维 紧急止血新材料更高效安全

在各种意外事故的现场，因缺少有效的紧急止血手段，许多生命在等待救援的过程中逝去。浙江大学化学系范杰教授课题组将介孔单晶菱沸石结合到棉纤维表面，制备了一种柔性沸石棉纤维复合物。该止血材料具备高效的止血性能和可靠的安全性。近日，相关研究论文在《自然·通讯》上在线发表。

既往研究和应用表明，在重度出血情况下，沸石类的无机止血材料是最有效的。然而，原有的沸石止血产品遇水或血液会放出大量的热，伤口局部温度会超过90摄氏度，导致皮肤灼伤，影响伤口愈合。范杰课题组对沸石的组成和表面结构进行改造与升级，得到了止血效果优良且放热温和（伤口温度低于45摄氏度）的沸石止血剂，并在今年初获得II类医疗器械注册证和生产许可证。

但现有的沸石止血剂是坚硬的无机粉体材料，容易黏附在伤口，不利于伤口清创。棉纤维吸水性好，成本低，可编织成适用于不同伤口形状的止血织物，是沸石生长理想的载体。经过两年探索，范杰团队开发了一种原位微载技术，将介孔菱沸石附着到棉纤维表面，使棉纤维与沸石通过化学键紧密结合。该材料保留了沸石的物理化学性质和稳定性，同时通过中断骨架来产生介孔，从而大大增强物质的吸附力，更有利于止血。该止血材料的外观和手感与普通的纤维几乎没有区别，具有良好的柔软性，且沸石与棉纤维结合得非常牢固。新研发的紧密结合的沸石纤维复合物不怕水洗，也不怕水冲，甚至超声波震荡半小时也震不下来。

范杰说，把沸石纤维做成止血衣“穿”在身上，可实现随时随地的紧急止血救援。据悉，该止血材料可以制成止血毛巾、止血纱布等产品，成为户外运动、极限运动、赛车等特殊人群的保护装备，或作为急救装备在战争、交通事故、地震救援中发挥作用。（通讯员林洁 柯溢能 记者宋黎胜）