减负是对基层医生最直接的体恤

今年3月，中共中央办公厅发文明确提出今年为“基层减负年”。历经3个月的酝酿，国家卫生健康委办公厅日前印发《卫生健康系统解决形式主义突出问题 为基层减负的措施》，要求把“为基层减负”当作一项重要政治任务来抓，并制定了具体可行的措施，可谓是切中时弊，亦是民心所向。

所谓“上面千条线，下面一根针”，卫生健康领域的各项政策措施，都需要通过基层来传达和落实。当前，基层工作越来越繁杂、担子越来越重。其中，基层医务人员常常身兼数职，除了要完成疾病诊治、公卫服务等专业性工作之外，还要应对很多事务性工作，如种类繁多的表格填报、接二连三的检查考核、上报不完的书面材料等。为此，基层医务人员常常感到分身乏术。此次国家卫生健康委办公厅制定的19项基层减负措施中，有8项专门针对基层医务人员，条条击中痛点，是对基层医生最直接的体恤和爱护，是对他们工作最有力的支持。

减负不仅是减压，也是添动力。在基层，医生除了承担日常的诊疗任务之外，还要完成很多公共卫生工作，包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等，很多时候还要上门提供服务。只有让他们从繁杂事务中解脱出来，轻装上阵，才能保护和激发他们的工作热情，让他们心无旁骛地专注于医学工作本身。基层医生亦是与百姓接触最直接、联系最多的一群人，解决他们工作中的烦忧，给予他们人文关怀，让他们劳逸结合，不仅是减负应有之意，更可以让他们用最佳状态面对患者，为患者提供优质的医疗卫生服务。

其实，进入信息化时代，许多统计报表、检查考核，完全可以借助信息化手段实现。让信息多跑路，借助大数据采集，不仅可以节省人力成本，也可大大提高工作效率。而且，利用信息化手段生成的数据往往更具真实性、可靠性。各地应当为基层卫生信息化建设创造条件，让健康数据“联起来”“跑起来”，如此，医务人员才可腾出更多时间提高服务质量和效率。

为基层医生“松绑减压”，是对中央精神的贯彻落实，也是对基层呼声的积极回应。而要让减负落到实处，归根结底是要转变干部工作作风、力戒形式主义。只有干部意识到自身的问题，不以文件落实文件，少开意义不大的会，少进行走过场的检查，基层自然也就会落得“一身轻松”。当然，这种轻松不是懈怠，而是让医生轻装上阵、更好地肩负起护佑健康的重担。（李阳和）