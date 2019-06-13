社会办医有效增加资源供给

6月12日，国务院新闻办公室举办政策例行吹风会，介绍关于促进社会办医持续健康规范发展的有关情况。国家卫生健康委副主任王贺胜表示，社会办医是我国医疗服务体系的重要组成部分，是增加医疗资源有效供给的重要力量。

王贺胜表示，社会办医是公立医疗服务体系的有益补充，可提供基本医疗卫生服务，主要提供非基本医疗卫生服务，满足群众多层次、多样化、差异化的健康服务需求。比如，随着我国人口老龄化加剧，康复、护理、医养结合服务需求将大幅增加，为社会办医提供了广阔的发展空间；另外，儿科、精神科、妇产科、眼科、医疗美容等紧缺专业，医学检验、血液透析、医学影像等独立第三方机构，也是社会办医可以重点布局的领域。

优秀医生短缺是社会办医面临的突出问题。国家卫生健康委医政医管局局长张宗久表示，为促进医师向社会合理流动，卫生健康部门科学配置医师多点执业，把医师执业机构注册变为区域注册；2018年，在多机构执业的医师已经达到16万人，这16万人中有相当一部分到了社会办医医疗机构，为社会办医提供了有力支撑。

截至2018年年底，社会办医疗机构数量达45.9万个。（首席记者刘志勇）