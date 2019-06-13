医生提醒：儿童误吞异物案例增加 家长需避免三个常见误区

福建省福州市11日发生揪心一幕，一位8岁女童误吞一枚多棱角的少先队徽，卡在食道内，一度面临食道划伤、穿孔大出血的风险。福建省福州儿童医院专家提醒，近年来儿童误吞异物案例明显增加，家长应该提高警惕。

记者看到这枚被女童误吞的少先队徽棱角多且尖锐。福州儿童医院11日组织多部门专家共同会诊，才避免出现严重划伤食道的情况出现。目前异物已经通过胃镜取出，女童脱离风险。

“近年来，福州儿童医院接收误吞异物的病例明显增加，原来每年几起，现在一年多达数十起。今年以来就已接收了近30起类似病例，有电池、磁铁、硬币等。”福州儿童医院消化内科主任林卫东介绍。

林卫东提醒，关于儿童误吞异物，家长需要避免三个常见误区：一是大龄儿童不会误吞异物。但实际上不乏大龄儿童误吞异物的案例，主要和儿童口衔异物的不良习惯有关，如本案例就是女童将少先队徽含在嘴里“玩”导致的。二是误吞异物后用食物“压下去”。但用食物“压”的做法容易划伤食道，加重病情。三是不及时就医，争取“排出来”。但实际上异物能够随粪便排出的几率很低，而且如果是电池、磁铁等异物，在体内短期停留也容易导致穿孔出血等危险病情。

“平时要注意将异物放在幼儿不容易够着的地方，同时要注意及时纠正大龄儿童口衔异物的习惯。万一发生误吞异物的情况，应停止进食，并及时就医。”林卫东说。 (记者林超)