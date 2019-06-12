新奥能源刘敏：构建泛能网 助力智慧城市发展

6月11日，以“务实合作、面向未来的绿色发展”为主题，第四届东亚峰会清洁能源论坛在深圳开幕。新奥能源（02688.HK）总裁刘敏受邀出席大会并发表《构建泛能网 助力智慧城市发展》主题报告。

新奥能源总裁刘敏

在主题报告中，刘敏分享了新奥能源在建设智慧城市过程中的新型能源发展模式——泛能网。刘敏指出，作为智慧城市的重要组成部分，智慧能源对能源的规划、设施、监测、治理、用户使用等方面提出更高要求。而在当前的能源结构中，能源竖井、设施孤岛、数能脱节等问题依然突出。对此，新奥自2008年就开始探索新型能源发展模式，至今已打造出切合现代能源体系特质以及智慧城市内涵的泛能网模式。

新奥泛能网遵循需求主导、多能融合、物联协同、需供互动的现代能源观，以综合能源系统为物理支撑、以数字能源平台为智慧中枢构建能源物联网，打通气电热，联通数与能，资源整体优化配置，充分释放能源共享经济与平台经济的效用，支撑现代能源体系落地。

在主题报告中，刘敏从综合能源规划及其3D规划仿真平台、站网融合解决方案、数字能源平台三个层面，针对泛能网模式的落地及运行展开了详细阐述。

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